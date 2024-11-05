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Tanışma Hikayeleriyle Tüm Sosyal Medyayı Kıskandıran Gizemli Çift Ortaya Çıktı

Tanışma Hikayeleriyle Tüm Sosyal Medyayı Kıskandıran Gizemli Çift Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 11:22

Sosyal medyada zaman zaman güzel tesadüflere de denk geliyoruz. Özellikle de birbirinden tatlı aşk hikayelerine bayılırız. Bu kez bir kullanıcı, şahit olduğu aşk hikayesini paylaştı.

Aşk hikayesinin asıl kahramanları ise yaptıkları paylaşımla şaşırttı!

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Bazı aşk hikayelerine hayran kalmamak elde değil!

Bazı aşk hikayelerine hayran kalmamak elde değil!

Genellikle senaristlerin kaleminden çıkan aşk hikayelerine, tesadüfi aşklara denk geldiğimiz için gerçek hayattan bir hikaye duyduğumuzda aşka olan inancımız yenileniyor resmen.

"Peki bu paylaşım ne alaka?" diye sormayın, tatlı mı tatlı tanışma hikayesinin çıkış noktası burası oldu.

"Peki bu paylaşım ne alaka?" diye sormayın, tatlı mı tatlı tanışma hikayesinin çıkış noktası burası oldu.
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Kadın sağlıkçılar, bu ampulleri kırdıklarında dişil enerjiden tek bir iz bile kalmadığını söyledi.

Ampulu kırarken elini parçalayan bir sağlıkçımız ise eline dikiş attırmak zorunda kalmıştı. Fakat tesadüfe bakın ki kendisine dikiş atan intörne aşık oldu!

Ampulu kırarken elini parçalayan bir sağlıkçımız ise eline dikiş attırmak zorunda kalmıştı. Fakat tesadüfe bakın ki kendisine dikiş atan intörne aşık oldu!
twitter.com

Bu paylaşımın üzerine pek çok kişi bunun gerçek olamayacağını, kendi başlarına gelen deneyimlerle gösterdi.

Bu paylaşımın üzerine pek çok kişi bunun gerçek olamayacağını, kendi başlarına gelen deneyimlerle gösterdi.
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Peki sonra ne mi oldu? İşte o aşkın başrolleri! ❤️

Peki sonra ne mi oldu? İşte o aşkın başrolleri! ❤️
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Yaz dizisi gibi!

Yaz dizisi gibi!
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Tü tü tü maşallahh...

Tü tü tü maşallahh...
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N'aparsın işte, hayat...

N'aparsın işte, hayat...
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