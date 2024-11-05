Tanışma Hikayeleriyle Tüm Sosyal Medyayı Kıskandıran Gizemli Çift Ortaya Çıktı
Tanışma Hikayeleriyle Tüm Sosyal Medyayı Kıskandıran Gizemli Çift Ortaya Çıktı
Sosyal medyada zaman zaman güzel tesadüflere de denk geliyoruz. Özellikle de birbirinden tatlı aşk hikayelerine bayılırız. Bu kez bir kullanıcı, şahit olduğu aşk hikayesini paylaştı.
Aşk hikayesinin asıl kahramanları ise yaptıkları paylaşımla şaşırttı!
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Bazı aşk hikayelerine hayran kalmamak elde değil!
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"Peki bu paylaşım ne alaka?" diye sormayın, tatlı mı tatlı tanışma hikayesinin çıkış noktası burası oldu.
Ampulu kırarken elini parçalayan bir sağlıkçımız ise eline dikiş attırmak zorunda kalmıştı. Fakat tesadüfe bakın ki kendisine dikiş atan intörne aşık oldu!
Bu paylaşımın üzerine pek çok kişi bunun gerçek olamayacağını, kendi başlarına gelen deneyimlerle gösterdi.
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Peki sonra ne mi oldu? İşte o aşkın başrolleri! ❤️
Yaz dizisi gibi!
Tü tü tü maşallahh...
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N'aparsın işte, hayat...
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