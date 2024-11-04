Yarışmaya Katıldıktan Sonra Başından Vurulan Mutlu Kaya'nın "Başardım" Paylaşımı Duygulandırdı!

2015 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanan Sesi Çok Güzel programına katılan Mutlu Kaya, takıntılı bir erkek tarafından başından vurulmuştu. % 96 oranında engelli kalan Mutlu'nun yeniden konuşmaya ve yürümeye başlamasıyla 'Başardım' demesi görenleri duygulandırdı.