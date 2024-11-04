Yarışmaya Katıldıktan Sonra Başından Vurulan Mutlu Kaya'nın "Başardım" Paylaşımı Duygulandırdı!
Yarışmaya Katıldıktan Sonra Başından Vurulan Mutlu Kaya'nın "Başardım" Paylaşımı Duygulandırdı!
2015 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanan Sesi Çok Güzel programına katılan Mutlu Kaya, takıntılı bir erkek tarafından başından vurulmuştu. % 96 oranında engelli kalan Mutlu'nun yeniden konuşmaya ve yürümeye başlamasıyla 'Başardım' demesi görenleri duygulandırdı.
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2015 yılında katıldığı Sesi Çok Güzel yarışmasıyla herkesin sevgisini kazanan Mutlu Kaya, yarışma sürerken kendisine takıntılı bir erkek tarafından başından vurulmuştu.
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Kendisini vuran Veysi Ercan'ın, 14-15 yaşlarından itibaren Mutlu'ya takıntılı olduğu ve kendisini reddettiği için sürekli ölümle tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.
Zor bir hayatı olan ve annesine ev alabilmek umuduyla programa katılan Mutlu, bir gece vakti Veysi Ercan'ın tehditleri sonucu konuşmak için dışarı çıkmış ve yakın mesafeden başından vurulmasının ardından % 96 oranında engelli kalmıştı.
Yaşaması bile mucize olan Mutlu'nun hayat mücadelesi sürerken katettiği aşama duygu dolu anlar yaşattı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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