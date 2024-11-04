Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulunan 6 Yaşındaki Şirin'in, Katiliyle Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulunan 6 Yaşındaki Şirin'in, Katiliyle Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!
1 Kasım Cuma günü 'Acil kayıp' olarak Müge Anlı'da aranmaya başlanan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine Feriköy Mezarlığı'nda ulaşılmıştı. Cinayete kurban gittiği öğrenilen küçük kızın, katiliyle birlikte görüntülendiği son anlar ortaya çıktı.
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Ailesinin Müge Anlı'ya kayıp diye başvurduğu 6 yaşındaki Şirin'in ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştı.
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Cinayete kurban gittiği öğrenilen Şirin'in cansız bedeni, Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu.
Bu acı haberin ardından Şirin'in katilinin cinayeti itiraf etmek zorunda kaldığı öğrenildi. Küçük kızın öldürülmeden çok kısa bir süre önce katiliyle görüntüleri ortaya çıktı.
Müge Anlı'nın programda yayınladığı görüntülerde katilin küçük kızla çöp konteynırında vakit geçirdiği, ayrıldıktan bir süre sonra da tek başına geri döndüğü öğreniliyor.
Müge Anlı, yaşanan olayın ardından isyanını dile getirdi.
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