AK Parti'den İlk Kayyum Açıklaması: "Anayasa Uygulandı, Terör Soruşturması Var"
AK Parti'den İlk Kayyum Açıklaması: "Anayasa Uygulandı, Terör Soruşturması Var"
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu sabah DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili 'Türkiye hukuk devletidir. Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı. İlgili belediye başkanları hakkında terörle mücadele soruşturması var' ifadelerini kullandı.
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediyeye atanan kayyuma ilişkin tartışmalar devam ederken bu sabah DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine de kayyum atanmıştı.
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AK Parti'den kayyum kararlarıyla ilgili ilk açıklama da geldi. Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türkiye hukuk devletidir. Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı. İlgili belediye başkanları hakkında terörle mücadele soruşturması var" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı da belediye başkanları hakkındaki devam eden soruşturmaları kayyum atama gerekçesi olarak göstermişti.
Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Eşbaşkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alınan isimler olmuştu.
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