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AK Parti'den İlk Kayyum Açıklaması: "Anayasa Uygulandı, Terör Soruşturması Var"

AK Parti'den İlk Kayyum Açıklaması: "Anayasa Uygulandı, Terör Soruşturması Var"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
04.11.2024 - 15:31

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu sabah DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili 'Türkiye hukuk devletidir. Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı. İlgili belediye başkanları hakkında terörle mücadele soruşturması var' ifadelerini kullandı. 

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediyeye atanan kayyuma ilişkin tartışmalar devam ederken bu sabah DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine de kayyum atanmıştı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediyeye atanan kayyuma ilişkin tartışmalar devam ederken bu sabah DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine de kayyum atanmıştı.

AK Parti'den kayyum kararlarıyla ilgili ilk açıklama da geldi. Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türkiye hukuk devletidir. Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı. İlgili belediye başkanları hakkında terörle mücadele soruşturması var" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den kayyum kararlarıyla ilgili ilk açıklama da geldi. Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türkiye hukuk devletidir. Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı. İlgili belediye başkanları hakkında terörle mücadele soruşturması var" ifadelerini kullandı.

Güler'in açıklamasındaki ilgili bölüm şöyle: 

'Anayasamızın 127. maddesi kapsamı içerisinde geçici süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı.

İlgili kişiler istinaf ve yargı süreçlerinde beraat edebilir ya da cezaları kesinleşebilir. Yargılamanın selameti açısından böyle bir görevlendirme  yapılmıştır...

Sizler 'kayyum' diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor. Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyeceği alanlar değil.

Yasal düzlemde uygulamalar devam edecektir.'

İçişleri Bakanlığı da belediye başkanları hakkındaki devam eden soruşturmaları kayyum atama gerekçesi olarak göstermişti.

İçişleri Bakanlığı da belediye başkanları hakkındaki devam eden soruşturmaları kayyum atama gerekçesi olarak göstermişti.

Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Eşbaşkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alınan isimler olmuştu.

Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Eşbaşkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alınan isimler olmuştu.
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