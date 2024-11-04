AK Parti'den İlk Kayyum Açıklaması: "Anayasa Uygulandı, Terör Soruşturması Var"

Güler'in açıklamasındaki ilgili bölüm şöyle:

'Anayasamızın 127. maddesi kapsamı içerisinde geçici süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı.

İlgili kişiler istinaf ve yargı süreçlerinde beraat edebilir ya da cezaları kesinleşebilir. Yargılamanın selameti açısından böyle bir görevlendirme yapılmıştır...

Sizler 'kayyum' diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor. Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyeceği alanlar değil.

Yasal düzlemde uygulamalar devam edecektir.'