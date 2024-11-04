Kızıl Goncalar'a Meryem'in Eşitsizlik ve Kız Çocuklarının Okuması Üzerine Yaptığı Konuşma Damga Vurdu!
Kızıl Goncalar'a Meryem'in Eşitsizlik ve Kız Çocuklarının Okuması Üzerine Yaptığı Konuşma Damga Vurdu!
Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Zeynep'in okumasına karşı çıkılmasının ardından Meryem'in yaptığı konuşma damga vurdu. Meryem'in yapılan ayrımcılık, eşitsizlik ve kız çocuklarının okumasının önündeki engellere karşı söylediği sözler sosyal medyada da takdir topladı.
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Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan ve her bölümüyle büyük ses getiren Kızıl Goncalar, son bölümüyle yine beğeni toplamayı başardı.
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Zeynep'in kız çocuklarının okuması için verdiği mücadelede sonunda beklenen ilerleme gerçekleşti.
Zeynep'in yeniden okula dönmesiyle birlikte büyük mutluluk yaşasak da Zeynep ve tarikattaki diğer kız çocuklarının okula gelmesiyle veliler, diğer öğrenciler ve öğretmenler tepkilerini gizlemedi.
Zeynep'e yönelik söylenen "Geldiler, şunlara bak eşkıya gibi korumalarla... Kepazelik! Çarşafla mı gireceksin okula?" sözlerinin ardından bu kez sessiz kalmayan Meryem, izleyicilerden alkış topladı.
Meryem'in tüyleri diken diken eden konuşmasını buradan izleyebilirsiniz:
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