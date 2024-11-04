Kızıl Goncalar'a Meryem'in Eşitsizlik ve Kız Çocuklarının Okuması Üzerine Yaptığı Konuşma Damga Vurdu!

Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Zeynep'in okumasına karşı çıkılmasının ardından Meryem'in yaptığı konuşma damga vurdu. Meryem'in yapılan ayrımcılık, eşitsizlik ve kız çocuklarının okumasının önündeki engellere karşı söylediği sözler sosyal medyada da takdir topladı.