MasterChef'te Beyza'nın Yüzünün Yanmasıyla İlgili Ortaya Atılan İddia Kafaları Karıştırdı!
MasterChef'te Beyza'nın Yüzünün Yanmasıyla İlgili Ortaya Atılan İddia Kafaları Karıştırdı!
MasterChef'te geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Beyza'nın yüzüne yağ dökülmüş ve yanmıştı. Yanık tedavisi gördüğü açıklanan Beyza'nın durumuyla ilgili bir kullanıcının yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.
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MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Beyza, geçtiğimiz hafta ayrışmada geçirdiği kaza sonucu herkesi üzüntüye boğmuştu.
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Tepsiyi ters çevirirken yüzünün yanması sonucu yanık tedavisine başlandığı açıklanmıştı.
Tepki çeken bu olayın ardından bir kullanıcının yorumu kafaları karıştırdı.
Ayrıca yanık durumunda yüze doğrudan buz tutulmasının mümkün olmayacağını, orada bulunan sağlıkçının bu işlemin doğru olmadığını dile getireceğini belirtti.
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