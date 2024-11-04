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MasterChef'te Beyza'nın Yüzünün Yanmasıyla İlgili Ortaya Atılan İddia Kafaları Karıştırdı!

MasterChef'te Beyza'nın Yüzünün Yanmasıyla İlgili Ortaya Atılan İddia Kafaları Karıştırdı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.11.2024 - 20:53

MasterChef'te geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Beyza'nın yüzüne yağ dökülmüş ve yanmıştı. Yanık tedavisi gördüğü açıklanan Beyza'nın durumuyla ilgili bir kullanıcının yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.

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MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Beyza, geçtiğimiz hafta ayrışmada geçirdiği kaza sonucu herkesi üzüntüye boğmuştu.

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Beyza, geçtiğimiz hafta ayrışmada geçirdiği kaza sonucu herkesi üzüntüye boğmuştu.

Tepsiyi ters çevirirken yüzünün yanması sonucu yanık tedavisine başlandığı açıklanmıştı.

Tepsiyi ters çevirirken yüzünün yanması sonucu yanık tedavisine başlandığı açıklanmıştı.

Tepki çeken bu olayın ardından bir kullanıcının yorumu kafaları karıştırdı.

Tepki çeken bu olayın ardından bir kullanıcının yorumu kafaları karıştırdı.

Kullanıcı Beyza'nın yüzünün gerçekten yanmadığını, yüzüne kızgın yağ gelen birinin bu kadar sakin kalamayacağını iddia etti.

Ayrıca yanık durumunda yüze doğrudan buz tutulmasının mümkün olmayacağını, orada bulunan sağlıkçının bu işlemin doğru olmadığını dile getireceğini belirtti.

Ayrıca yanık durumunda yüze doğrudan buz tutulmasının mümkün olmayacağını, orada bulunan sağlıkçının bu işlemin doğru olmadığını dile getireceğini belirtti.

Durum sanıldığı kadar ciddi mi değil mi bilemiyoruz ama Beyza'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...

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