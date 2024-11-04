MasterChef'te Beyza'nın Yüzünün Yanmasıyla İlgili Ortaya Atılan İddia Kafaları Karıştırdı!

MasterChef'te geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Beyza'nın yüzüne yağ dökülmüş ve yanmıştı. Yanık tedavisi gördüğü açıklanan Beyza'nın durumuyla ilgili bir kullanıcının yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.