Falda Tavus Kuşu Görmek Ne Anlama Gelir? Dünyada Cenneti Yaşayacaksınız!

Falda tavus kuşu tüyü görmek, fal sahibinin hayırlı bir kısmeti olduğu şeklinde yorumlanır. Gönül rahatlığı ile ona 'evet' diyebilirsiniz. Kalbinizi çalacak bu kişi hem maddi hem de manevi anlamda rahat bir yaşama kavuşmanızı sağlayacak. Hayatınızın bundan sonrasında mutluluk, huzur, aşk ve bereket var.

Görünen o ki sofranızdan afiyet, muhabbet ve bolluk hiç eksik olmayacak.