Falda Hilal Görmek Ne Anlama Gelir? Uzun Zamandır Beklediğiniz Olacak!

Falda tam oluşmamış hilal şeklinin çıkması, zaman kavramıyla alakalı görülür. Fal sahibinin yaşamının önemli ve güzel bir yönde ilerleyeceğine işaret eden bu figür, beklediğiniz haber için daha zamanınız olduğu anlamına gelir.

Sabırla beklemelisiniz! Hayat belli ki hanenize ay doğuracak. Ancak bunun için daha vakit var. Tabii ödülünüz ancak sabırlı olursanız sizin olacak. Ay tamamlandığında yolunuz aydınlanacak, içiniz ferahlayacak.