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Falda Karga Görmek Ne Demektir? Kötü Günde Dost da Düşman da Belli Olacak!

Falda Karga Görmek Ne Demektir? Kötü Günde Dost da Düşman da Belli Olacak!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 09:58

Geçmiş yüzyıllarda, karga görmek lanetlenmekle eşleştiriliyordu! Bu yüzden karganın gagasında taşıdığı haberler her zaman önemlidir. Özellikle de falda çıkan karga figürü, pek çoğumuzu düşündürür. Peki, kahve falında karga görmek ne anlama gelir? Falda karga görmek iyi midir, yoksa kötü mü?

İşte, en iyi fal yorumlarıyla falda karga görmek

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Falda Karga Görmek Ne Anlama Gelir?

Falda Karga Görmek Ne Anlama Gelir?

11 ila 16. yüzyılda karga, sözlükte 'kuzgun' ile eş anlamlı görülüyordu. Anlamı ise tüyler ürperticiydi. 'Lanetlemek, beddua etmek, sövmek' anlamına geliyordu. Ayrıca bazı inanışlarda da karga görmenin uğursuzluğa ve ölüme işaret ettiği ifade edilirdi. Ancak falda karga görmek düşünülenin aksine kötü olmayabilir.

Kahve Falında Karga Görmek Ne Demektir?

Kahve Falında Karga Görmek Ne Demektir?

Falda karga görmek, eğer fal sahibi gençse ailesinin diğer üyeleriyle fikir ayrılıkları yaşayabileceği şeklinde yorumlanır. Farklı bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Ayıca karga, kişinin ticarete atılmayı planlamasıyla da eşleştirilebilir. Fal sahibine ticarete atılma konusunda pek çok kişi karşı gelecek ve bu kişilerle anlaşmazlık yaşayacaktır.

Falda karga çıkması bazen mutsuz ve stres anlamına da gelebilir. Fal sahibi bu dönemde dostlarından destek ve ilgi bekleyebilir.

Falda Siyah Karga Görmek

Falda Siyah Karga Görmek

Falda siyah karga görmek, fala baktıran kişinin psikolojik olarak iyi bir döneme girmediğine işaret eder. Fal sahibinin çevresindeki insanlara güvenmesi gerektiğine ve problemlerini çevresindeki insanlarla birlikte aşacağına delalet eder. Yani özünde falda siyah karga görmek maddi ve manevi olarak rahatlama anlamına gelmektedir. Kötü günleri geride bırakmak için sevdiklerinizin size destek olmasına elinizi tutmasına izin verin!

Falda Karga Yavrusu Görmek

Falda Karga Yavrusu Görmek

Falda karga yavrusu görmek, fal sahibinin işindeki problemlerin biteceğine ve uzun zamandır dilediği pozisyona ulaşacağına dair güçlü bir işarettir. Kahve tabağında karga yavrusu görmek ise fal sahibinin proje ya da yeni iş kurma dileğinin gerçek olacağına delalet eder. Görünen o ki başarıların biri bitiyor, biri başlıyor!

Falda Karga Gagası Görmek

Falda Karga Gagası Görmek

Falda karga gagası görmek, uzun zamandır bir araya gelinemeyen dost ve akrabalarla görüşüleceğine işaret eder. Falında karga gagası çıkan kişinin, artık kendisinden umudu olmayan ve görmeyi beklemediği bir eski dostu ile bir araya gelmesi mümkün olacaktır. Bu bir araya geliş, sizi heyecanlandırabilir. Varsa aradaki küslükler de bitebilir.

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Falda Karga Başuı Görmek

Falda Karga Başuı Görmek

Falda karga başı görmek, fal sahibinin yaşamından sıkılacağına işaret eder. Rutinlerden kaçmak ve tekdüzeliği yıkmak gündeminizde. Bunun için yeni bir kariyer planı yapabilir ve kendinizi değişime hazır hissedebilirsiniz. 

Falında karga başı çıkan fal sahibinin ani bir karar ile dilediği alana yönelerek mutluluğa kavuşacağından da şüphe edilmez. Yolunuz açık.

Falda Kanatlarını Açmış Karga Görmek

Falda Kanatlarını Açmış Karga Görmek

Falda kanadını açmış ya da uçan karga görmek, kişinin kıymetli bir haber işiteceği anlamına gelir. Yakın bir zamanda alacağınız haber ile dünyanız değişebilir. Siz heyecanlandıracak bu haber, aslında bir süredir beklediğiniz ve artık umudunuzu kaybettiğiniz bir konuya ilişkin olabilir. Müjdemizi isteriz, hayalleriniz gerçek olacak!

Falda Karga Burnu Görmek

Falda Karga Burnu Görmek

Falda karga burnu görmek fal sahibinin, hayalindeki bir işi gerçeğe dönüştürmek adına etrafındaki güvendiği bir kişiden fikir alacağına işaret eder. Fikir almak istenen kişiden beklenen desteği göremeyebilirsiniz. Belki de dost bildikleriniz yeterince dost değildir.

Falda Karga Sürüsü Görmek

Falda Karga Sürüsü Görmek

Falda birden fazla karga görmek, kalabalığa gireceğiniz anlamına gelir. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz pek çok insanı bir araya getiren bu kalabalıkta pek de duymak istediğiniz şeyler işitmeyeceksiniz. Zorunda olduğunuz bu ortamdan kısa sürede çıkmak isteyecek ancak bir süre kalmak mecburiyetinde olacaksınız. 

Endişe etmeyin, her ne yaşanıyorsa bu durum geçici olacak. Ancak tabii dost düşman bir aradayken fısıltılar dahi sizi rahatsız edecek.

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