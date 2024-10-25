Falda Karga Görmek Ne Demektir? Kötü Günde Dost da Düşman da Belli Olacak!

Falda karga görmek, eğer fal sahibi gençse ailesinin diğer üyeleriyle fikir ayrılıkları yaşayabileceği şeklinde yorumlanır. Farklı bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Ayıca karga, kişinin ticarete atılmayı planlamasıyla da eşleştirilebilir. Fal sahibine ticarete atılma konusunda pek çok kişi karşı gelecek ve bu kişilerle anlaşmazlık yaşayacaktır.

Falda karga çıkması bazen mutsuz ve stres anlamına da gelebilir. Fal sahibi bu dönemde dostlarından destek ve ilgi bekleyebilir.