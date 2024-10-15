Falda Köpek Görmek Ne Demektir? Sadık Dostlarınızdan Hayırlı Haberler Var!

Falda çıkan köpek patisi de iki farklı anlama gelir. Falda size doğru uzanmış bir pati görüyorsanız, dostlarınızdan yardım göreceksiniz. Tam da ihtiyacınız olan anda yardıma koşacak dostlarınızın sayısı ise gördüğünüz pati sayısı kadar olacak.

Kahve falında özellikle de fincanda çıkan yere basan pati figürü, uzun zamandır uğraştığınız işin artık başarıya ulacağı anlamına gelir. Elinizdeki iş ya da iş fikri için son aşamaya gelmiş olabilirsiniz. Hazır olun, uzun zamandır yaptığınız planların ve hayallerinizin gerçekleşme vakti gelmiş!