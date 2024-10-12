Falda Balık Görmek Ne Demektir? Kısmetinize Sahip Çıkın, Kaçan Balık Büyük Olur!
Falda Balık Görmek Ne Demektir? Kısmetinize Sahip Çıkın, Kaçan Balık Büyük Olur!
Yaşam gücünü temsil eden, pek çok mitolojide kutsal kabul edilen balık size yaşanacak güzel günler vaat ediyor, olabilir! Fakat bilmelisiniz ki falda balık gözü, yüzgeci, kuyruğu ya da kılçığı görmek farklı şekillerde yorumlanır. Peki, falda balık görmek ne anlama gelir?
İşte falda balık görmek ve kahve falındaki şekline göre balığın anlamları
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Falda Balık Görmek Ne Anlama Gelir?
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Doğu ve Batı mitolojilerinin birçoğunda kutsal kabul edilen balık, Türk mitolojisinde dünyayı üzerinde taşıyan canlı olarak tasvir edilmiştir.
Falda Balık Kafası Görmek
Falda Balık Yüzgeci Görmek
Falda Kafasız Balık Görmek
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Falda Balık İskeleti Görmek
Falda Balık Kılçığı Görmek
Falda Balık Kuyruğu Görmek
Falda Balık Tutan Adam Görmek
Falda Köpek Balığı Görmek
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Falda Yunus Balığı Görmek
Falda Balık Sürüsü Görmek
Falda Balık Tutmak
Falda Balık Gözü Görmek (Falda Büyük Gözlü Balık Görmek)
Falda Balık Yavrusu Görmek
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Falda Balık Ağzı Görmek (Falda Açık Balık Ağzı Görmek)
Falda Zıplayan Balık Görmek
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