Falda Balık Görmek Ne Demektir? Kısmetinize Sahip Çıkın, Kaçan Balık Büyük Olur!

Balık figürü zenginlik, bolluk, bereket, kısmet ve nasip anlamlarına gelir. Kahve falında karşınıza çıkan balık figürü şekline ve türüne göre hayatınızda farklı etkilere neden olur. Falda balık görmenin pek çok değerli anlamı vardır.

Balık; kimi zaman para, kimi zaman başarı, kimi zaman da hayırlı ve uğurlu haberler getirir.