Sünnetine Bugs Bunny İsteyen Çocuğa Yapılan Sürpriz Viral Oldu

Eskiden konsept doğum günü partileri, çizgi film karakterlerinin özel ürünleri, oyuncakları yoktu. Ancak çizgi film karakterleri sadece ekrandan izlenebilen şeylerdi. Ancak bir TikTok kullanıcısının vizyoner dayısı sünnet düğününe en sevdiği çizgi film karakteri olan Bugs Bunny'yi istemiş.