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Sünnetine Bugs Bunny İsteyen Çocuğa Yapılan Sürpriz Viral Oldu

Sünnetine Bugs Bunny İsteyen Çocuğa Yapılan Sürpriz Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.11.2024 - 14:31

Eskiden konsept doğum günü partileri, çizgi film karakterlerinin özel ürünleri, oyuncakları yoktu. Ancak çizgi film karakterleri sadece ekrandan izlenebilen şeylerdi. Ancak bir TikTok kullanıcısının vizyoner dayısı sünnet düğününe en sevdiği çizgi film karakteri olan Bugs Bunny'yi istemiş.

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Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇

Gelen figürler de böyle.

Gelen figürler de böyle.

Bir tanesi yetmez diye bir tane daha gelmiş.

Bir tanesi yetmez diye bir tane daha gelmiş.

Benekli bile getirmişler ama orijinal karakteri pek tutturamamışlar.

Benekli bile getirmişler ama orijinal karakteri pek tutturamamışlar.

Ortaya şöyle bir hatıra fotosu çıkmış.

Ortaya şöyle bir hatıra fotosu çıkmış.
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Viral olan paylaşımın yorumlarına bakalım

Viral olan paylaşımın yorumlarına bakalım

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