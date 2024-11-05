Sünnetine Bugs Bunny İsteyen Çocuğa Yapılan Sürpriz Viral Oldu
Sünnetine Bugs Bunny İsteyen Çocuğa Yapılan Sürpriz Viral Oldu
Eskiden konsept doğum günü partileri, çizgi film karakterlerinin özel ürünleri, oyuncakları yoktu. Ancak çizgi film karakterleri sadece ekrandan izlenebilen şeylerdi. Ancak bir TikTok kullanıcısının vizyoner dayısı sünnet düğününe en sevdiği çizgi film karakteri olan Bugs Bunny'yi istemiş.
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Paylaşım şöyle 👇
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Gelen figürler de böyle.
Bir tanesi yetmez diye bir tane daha gelmiş.
Benekli bile getirmişler ama orijinal karakteri pek tutturamamışlar.
Ortaya şöyle bir hatıra fotosu çıkmış.
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