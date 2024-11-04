Genetik Olarak Fakir Olanlar İçlerini Twitter'a Döktü

Maddi duruma bakmaksızın olan ruh fakirliği kavramını duymuşsunuzdur. Bir de genetik fakirlik var ki genelde bu durum alışveriş esnasında yüze vuruluyor. Mert Hoca isimli bir kullanıcı ise bir mağazada yaşadıklarını anlattı. Çok da yanlış olmadığını gördü.