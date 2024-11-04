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Linç Edilmeyi Göze Alarak Fikirlerini Açıklayan Kişiler

Linç Edilmeyi Göze Alarak Fikirlerini Açıklayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.11.2024 - 16:05

Son zamanlarda aşina olduğumuz bir görsel var ve bu görselin üzerine pek çok kişi genelin kabul etmediği ama kendilerince doğru olduğunu düşündükleri fikirlerini yazıyor. Akım tekrar hortladı ve pek çok linçlik fikir geldi.

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Soru şöyleydi;

Soru şöyleydi;
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Yanıtların büyük bir kısmı ilişkiler üzerineydi;

Yanıtların büyük bir kısmı ilişkiler üzerineydi;
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