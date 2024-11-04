Linç Edilmeyi Göze Alarak Fikirlerini Açıklayan Kişiler
Linç Edilmeyi Göze Alarak Fikirlerini Açıklayan Kişiler
Son zamanlarda aşina olduğumuz bir görsel var ve bu görselin üzerine pek çok kişi genelin kabul etmediği ama kendilerince doğru olduğunu düşündükleri fikirlerini yazıyor. Akım tekrar hortladı ve pek çok linçlik fikir geldi.
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Soru şöyleydi;
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Yanıtların büyük bir kısmı ilişkiler üzerineydi;
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