Cem Yılmaz'ı Birçok Yönden Eleştiren Kişi Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Türkiye'nin en ünlü komedyenlerini sorsak eminiz birçok kişinin aklına Cem Yılmaz gelir. Gerek çektiği filmler gerek sahne şovlarıyla, özellikle de ilk sahne aldığı yıllarda hepimizi güldürmeyi başaran isim şimdilerde ise eleştirilerin hedefinde.

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