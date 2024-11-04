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Cem Yılmaz'ı Birçok Yönden Eleştiren Kişi Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Cem Yılmaz'ı Birçok Yönden Eleştiren Kişi Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 13:14

Türkiye'nin en ünlü komedyenlerini sorsak eminiz birçok kişinin aklına Cem Yılmaz gelir. Gerek çektiği filmler gerek sahne şovlarıyla, özellikle de ilk sahne aldığı yıllarda hepimizi güldürmeyi başaran isim şimdilerde ise eleştirilerin hedefinde.

Gelin, sosyal medyanın tartışma konusuna bakalım.

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Cem Yılmaz, bugüne kadar hem sahne şovlarıyla hem de filmleriyle pek çok kişiyi güldürmeyi başardı. Öyle ki Türkiye'nin en ünlü komedyenleri arasında gösteriliyor kendisi.

Cem Yılmaz, bugüne kadar hem sahne şovlarıyla hem de filmleriyle pek çok kişiyi güldürmeyi başardı. Öyle ki Türkiye'nin en ünlü komedyenleri arasında gösteriliyor kendisi.

Fakat son yıllarda da eleştirilerin hedefi haline geldi ünlü isim.

Sosyal medyada yeni bir tartışma aldı başını gitti. Bir kullanıcı, Cem Yılmaz'ı "çağın gerisinde kalmakla, gündeme dair mizah üretmemesiyle, toplumdan uzak olmasıyla" eleştirdi.

Sosyal medyada yeni bir tartışma aldı başını gitti. Bir kullanıcı, Cem Yılmaz'ı "çağın gerisinde kalmakla, gündeme dair mizah üretmemesiyle, toplumdan uzak olmasıyla" eleştirdi.

Ayrıca son yılların parlayan yıldızı Deniz Göktaş'ın da bu yönlerden daha başarılı olduğunu belirtti.

Ayrıca son yılların parlayan yıldızı Deniz Göktaş'ın da bu yönlerden daha başarılı olduğunu belirtti.
twitter.com

Gelin, sosyal medyada komedi severler ne düşünüyor bakalım.

Gelin, sosyal medyada komedi severler ne düşünüyor bakalım.
twitter.com

Cem Yılmaz'ı övenler de var, Deniz Göktaş'ı övenler de.

Cem Yılmaz'ı övenler de var, Deniz Göktaş'ı övenler de.
twitter.com
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