Cem Yılmaz'ı Birçok Yönden Eleştiren Kişi Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi
Cem Yılmaz'ı Birçok Yönden Eleştiren Kişi Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi
Türkiye'nin en ünlü komedyenlerini sorsak eminiz birçok kişinin aklına Cem Yılmaz gelir. Gerek çektiği filmler gerek sahne şovlarıyla, özellikle de ilk sahne aldığı yıllarda hepimizi güldürmeyi başaran isim şimdilerde ise eleştirilerin hedefinde.
Gelin, sosyal medyanın tartışma konusuna bakalım.
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Cem Yılmaz, bugüne kadar hem sahne şovlarıyla hem de filmleriyle pek çok kişiyi güldürmeyi başardı. Öyle ki Türkiye'nin en ünlü komedyenleri arasında gösteriliyor kendisi.
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Sosyal medyada yeni bir tartışma aldı başını gitti. Bir kullanıcı, Cem Yılmaz'ı "çağın gerisinde kalmakla, gündeme dair mizah üretmemesiyle, toplumdan uzak olmasıyla" eleştirdi.
Ayrıca son yılların parlayan yıldızı Deniz Göktaş'ın da bu yönlerden daha başarılı olduğunu belirtti.
Gelin, sosyal medyada komedi severler ne düşünüyor bakalım.
Cem Yılmaz'ı övenler de var, Deniz Göktaş'ı övenler de.
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