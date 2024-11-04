Dubai Bezelyesinden Yerini Bulan Elektrikli Süpürgeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Dubai Bezelyesinden Yerini Bulan Elektrikli Süpürgeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yeni bir haftaya adım attığımız Pazartesi günü mizahıyla timeline'a kimler damga vurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
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Unutkan bir milletiz.
Kediden de trip yeme.
👇
Kant da eleştirildi.
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Biraz da detaylara takılanlar...
Konseptler karışmış.
Jersey'i gömlek diye çeviren Google'a lafınız yok mu?
Bir zamanlar öyleydi.
Zeka küpü
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Her gencin hayali...
👇
O bile yerini bulmuş.
Cuk oturan emojilerde bugün.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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