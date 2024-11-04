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Dubai Bezelyesinden Yerini Bulan Elektrikli Süpürgeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dubai Bezelyesinden Yerini Bulan Elektrikli Süpürgeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.11.2024 - 18:14

Bakalım yeni bir haftaya adım attığımız Pazartesi günü mizahıyla timeline'a kimler damga vurmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Unutkan bir milletiz.

Unutkan bir milletiz.
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Kediden de trip yeme.

Kediden de trip yeme.
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👇

👇
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Kant da eleştirildi.

Kant da eleştirildi.
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Biraz da detaylara takılanlar...

Biraz da detaylara takılanlar...
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Konseptler karışmış.

Konseptler karışmış.
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Jersey'i gömlek diye çeviren Google'a lafınız yok mu?

Jersey'i gömlek diye çeviren Google'a lafınız yok mu?
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Bir zamanlar öyleydi.

Bir zamanlar öyleydi.
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Zeka küpü

Zeka küpü
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Her gencin hayali...

Her gencin hayali...
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👇

👇
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O bile yerini bulmuş.

O bile yerini bulmuş.
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Cuk oturan emojilerde bugün.

Cuk oturan emojilerde bugün.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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