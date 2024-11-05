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Beyoğlu’nda Genç Kadını Taciz Etmişlerdi: 30 Yıla Kadar Hapis İstemi!

Beyoğlu’nda Genç Kadını Taciz Etmişlerdi: 30 Yıla Kadar Hapis İstemi!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.11.2024 - 17:27

İstanbul Beyoğlu’dan sokak ortasında genç kadını taciz eden iki şüphelinin görüntüleri tepki çekmişti. Sosyal medyadaki tepkiler sonrasında serbest kaldıktan sonra yeniden yakalanan iki şüpheli hakkında savcılık iddianamesi tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 2 şüphelinin 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Beyoğlu’nda genç kadını köşeye sıkıştıran ve taciz eden 2 şüphelinin görüntüleri çok konuşulmuştu.

Beyoğlu’nda genç kadını köşeye sıkıştıran ve taciz eden 2 şüphelinin görüntüleri çok konuşulmuştu.

Görüntüler 👇

İki tacizci, önce gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Sonrasında yeniden yakalanan tacizcilerin birden fazla suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

İki tacizci, önce gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Sonrasında yeniden yakalanan tacizcilerin birden fazla suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

Tacizcilerden Ömer Konu’nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği belirtildi.

Tacizcilerden Ömer Konu’nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği belirtildi.

Müşteki İremşan A. ile şüpheliler arasında önceye dair herhangi bir husumet bulunmadığının belirtildiği iddianamede, bu nedenle İremşan A.’nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek herhangi bir durumunun bulunmadığı da kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından toplamda 10’ar yıl 6’şar aydan 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tacizcilerin gözaltına alınma görüntüleri 👇

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