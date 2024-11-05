Beyoğlu’nda Genç Kadını Taciz Etmişlerdi: 30 Yıla Kadar Hapis İstemi!
Beyoğlu’nda Genç Kadını Taciz Etmişlerdi: 30 Yıla Kadar Hapis İstemi!
İstanbul Beyoğlu’dan sokak ortasında genç kadını taciz eden iki şüphelinin görüntüleri tepki çekmişti. Sosyal medyadaki tepkiler sonrasında serbest kaldıktan sonra yeniden yakalanan iki şüpheli hakkında savcılık iddianamesi tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 2 şüphelinin 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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Beyoğlu’nda genç kadını köşeye sıkıştıran ve taciz eden 2 şüphelinin görüntüleri çok konuşulmuştu.
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İki tacizci, önce gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Sonrasında yeniden yakalanan tacizcilerin birden fazla suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.
Tacizcilerden Ömer Konu’nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği belirtildi.
Tacizcilerin gözaltına alınma görüntüleri 👇
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