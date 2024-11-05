Huzur Kavramı Üzerinden Yoksulluk Öven Hesaba Tepkiler Gecikmedi
Huzur Kavramı Üzerinden Yoksulluk Öven Hesaba Tepkiler Gecikmedi
Huzur denen kavram her ne kadar göreceli olsa da sosyal medyamızda bilinçli mi bilinçsiz mi bilinmez bu kavram yoksulluk üzerinden kendine yer buluyor. Olanakları kısıtlı köy evleri, sobalar derken durumları kötü olan insanların bulunduğu manzaralar bu mevsimlerde huzur, gerçek zenginlik teması üzerinden paylaşılıyor.
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Yine böyle bir fotoğraf düştü.
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Tepkiler gecikmedi...
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