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Huzur Kavramı Üzerinden Yoksulluk Öven Hesaba Tepkiler Gecikmedi

Huzur Kavramı Üzerinden Yoksulluk Öven Hesaba Tepkiler Gecikmedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.11.2024 - 15:04

Huzur denen kavram her ne kadar göreceli olsa da sosyal medyamızda bilinçli mi bilinçsiz mi bilinmez bu kavram yoksulluk üzerinden kendine yer buluyor. Olanakları kısıtlı köy evleri, sobalar derken durumları kötü olan insanların bulunduğu manzaralar bu mevsimlerde huzur, gerçek zenginlik teması üzerinden paylaşılıyor.

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Yine böyle bir fotoğraf düştü.

Yine böyle bir fotoğraf düştü.
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Tepkiler gecikmedi...

Tepkiler gecikmedi...
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