59 Yıl Evli Kalan Dolly Parton Açıkladı: Uzun Süren İlişkileri Güçlü Tutan 3 Alışkanlık
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Dolly Parton, 18 yaşındayken Nashville'deki ilk gününde bir çamaşırhanenin önünde Carl Dean'le tanıştı. İki yıl flört ettikten sonra 1966'da evlenen çiftin evliliği, Dean'in Mart 2025'teki ölümüne kadar 59 yıl sürdü. Ağustos'ta hayatını kaybeden Parton'a yıllar boyunca en çok sorulan sorulardan biri de bu uzun evliliğin sırrıydı. Parton'ın cevapları, uzun soluklu bir ilişki isteyen çiftler için de ipuçları taşıyor.
Gelin birlikte bakalım...
İkisi pek çok açıdan birbirinin zıttıydı.
Her biri kendi bağımsızlığını korudu.
Aynı şeylere gülüyorlardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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