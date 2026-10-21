59 Yıl Evli Kalan Dolly Parton Açıkladı: Uzun Süren İlişkileri Güçlü Tutan 3 Alışkanlık

Parton, 2015'te verdiği bir röportajda eşinin kısa gezilere çıkmayı sevdiğini ama evden uzun süre uzak kalmak istemediğini anlatmıştı: 'Ben tam tersiyim. Ne kadar çok yere gitsem, ne kadar çok şey yapsam yetmiyor.'

Psikoterapist Amy Morin'e göre farklılıklar ilişkiyi güçlendirebilir, ama yalnızca belli açılardan. Örneğin sessiz biri çok konuşkan birinden etkilenebilir ve sosyal ortamlar onun için kolaylaşır. Morin, temel değerler farklıysa ya da iki taraf da birlikte olmaya kararlı değilse ilişkiyi ayakta tutmanın zorlaştığını söylüyor.