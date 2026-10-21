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59 Yıl Evli Kalan Dolly Parton Açıkladı: Uzun Süren İlişkileri Güçlü Tutan 3 Alışkanlık

59 Yıl Evli Kalan Dolly Parton Açıkladı: Uzun Süren İlişkileri Güçlü Tutan 3 Alışkanlık

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 22:42
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Dolly Parton, 18 yaşındayken Nashville'deki ilk gününde bir çamaşırhanenin önünde Carl Dean'le tanıştı. İki yıl flört ettikten sonra 1966'da evlenen çiftin evliliği, Dean'in Mart 2025'teki ölümüne kadar 59 yıl sürdü. Ağustos'ta hayatını kaybeden Parton'a yıllar boyunca en çok sorulan sorulardan biri de bu uzun evliliğin sırrıydı. Parton'ın cevapları, uzun soluklu bir ilişki isteyen çiftler için de ipuçları taşıyor.

Gelin birlikte bakalım...

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İkisi pek çok açıdan birbirinin zıttıydı.

İkisi pek çok açıdan birbirinin zıttıydı.

Parton, 2015'te verdiği bir röportajda eşinin kısa gezilere çıkmayı sevdiğini ama evden uzun süre uzak kalmak istemediğini anlatmıştı: 'Ben tam tersiyim. Ne kadar çok yere gitsem, ne kadar çok şey yapsam yetmiyor.'

Psikoterapist Amy Morin'e göre farklılıklar ilişkiyi güçlendirebilir, ama yalnızca belli açılardan. Örneğin sessiz biri çok konuşkan birinden etkilenebilir ve sosyal ortamlar onun için kolaylaşır. Morin, temel değerler farklıysa ya da iki taraf da birlikte olmaya kararlı değilse ilişkiyi ayakta tutmanın zorlaştığını söylüyor.

Her biri kendi bağımsızlığını korudu.

Her biri kendi bağımsızlığını korudu.

Parton, 2006'da 'O evde kalmayı seviyor, ben de gitmeyi. Bu bizim için gayet iyi işliyor' demişti. Morin'e göre her iki tarafın da bir miktar bağımsızlığa sahip olması ve bazı ihtiyaçlarını ilişkinin dışında karşılaması şart.

Morin, 'Her partnerin kendi ilgi alanları olduğunda konuşacak farklı şeyleri oluyor. Bağımsızlık, birbirinizin gözünde ilginç kalmanızı sağlayabilir' diyor.

Aynı şeylere gülüyorlardı.

Aynı şeylere gülüyorlardı.

Parton, eşi için 'Harika ve biraz tuhaf bir mizah anlayışı var' diyordu. İlişkiler üzerine kitap yazan Sara Nasserzadeh'e göre araştırmalar, mizah uyumunun uzun vadeli ilişki memnuniyetini öngören önemli etkenlerden biri olduğunu tutarlı biçimde gösteriyor. Nasserzadeh, aynı şeylere gülen iki kişinin bilgiyi benzer bir bakış açısıyla işlediğini söylüyor.

Morin'in son tavsiyesi ise net: 'Partnerinizi değiştirmeye çalışmayın. Onu olduğu haliyle ve başarmak istedikleriyle destekleyin.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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