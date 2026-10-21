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Dolabı Sürekli Dağınık Olanların Psikolojisi Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

Dolabı Sürekli Dağınık Olanların Psikolojisi Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 23:40
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Evdeki küçük ayrıntılar, zihinsel süreçlerimiz ve duygusal dünyamız hakkında düşündüğümüzden çok daha fazla şey söylüyor. Psikologlar; sürekli dağınık bir dolaba sahip olmanın yalnızca estetik bir düzen eksikliği değil, arkasında belirli psikolojik ve davranışsal kalıplar barındıran bir durum olduğu konusunda hemfikir.

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DePaul Üniversitesi'nden psikolog Joseph Ferrari ve ekibinin Journal of Environmental Psychology dergisinde yayımladığı araştırma, evdeki dağınıklık ile düşük psikolojik iyilik hali arasındaki doğrudan bağlantıyı ortaya koyuyor.

DePaul Üniversitesi'nden psikolog Joseph Ferrari ve ekibinin Journal of Environmental Psychology dergisinde yayımladığı araştırma, evdeki dağınıklık ile düşük psikolojik iyilik hali arasındaki doğrudan bağlantıyı ortaya koyuyor.

Durham Üniversitesi'nden psikolog Fuschia Sirois ise dağınıklığın erteleme alışkanlığı ve duygu düzenleme süreçleriyle ilişkisini vurguluyor.

Uzmanlara göre, gardırobu sürekli dağınık olan kişilerin öne çıkan ortak özellikleri şunlar:

1. Zihinsel Aşırı Yüklenme ve Stres Yaşarlar

Günlük yaşamın endişeleri ve sorumlulukları arttıkça, zihinsel enerji tükenir. Bu durumdaki kişiler için dolap düzenlemek bir öncelik olmaktan çıkar ve kıyafetler birikmeye başlar.

2. Duygularını Yönetmekte ve Görevleri Başlatmakta Zorlanırlar (Erteleme)

Düzenleme görevini sürekli ertelemek, sıkıcı veya yorucu bulunan bir süreçten kaçınma mekanizmasıdır. Erteleme alışkanlığı, zihinsel olarak anlık rahatlama sağlasa da dağınıklığı kalıcı hale getirir.

3. Karar Vermekte Güçlük Çekerler

Hangi giysinin saklanacağına, bağışlanacağına veya atılacağına karar vermek zihinsel bir çaba gerektirir. Karar vermekte zorlanan kişiler, artık giymedikleri eşyaları bile aylarca dolapta tutmaya devam eder.

4. Eşyalara Güçlü Duygusal Bağlar Yüklerler

Geçmiş ilişkilerle, seyahatlerle veya hayatın özel dönemleriyle özdeşleşen kıyafetlerden ayrılmak bu kişiler için daha zordur. Eşyalara yüklenen duygusal anlam, vedalaşmayı imkansızlaştırır.

5. Otomatikleşmiş Düzensizlik Rutinlerine Sahiptirler

Kıyafetleri kullandıktan sonra yerine koymamak, sandalyenin veya yatağın üzerine yığmak gibi günlük küçük alışkanlıklar zamanla yerleşik bir yaşam biçimine dönüşür.

(Uzmanlar, her dağınık dolabın mutlaka psikolojik bir soruna işaret etmediğini; alan darlığı, fiziksel yorgunluk ve yoğun iş temposunun da etkili olabileceğini hatırlatıyor.)

Bu Durumu Değiştirmek İçin Ne Yapılmalı?

Bu Durumu Değiştirmek İçin Ne Yapılmalı?

Gardırop düzenini sağlamak için saatler harcamanıza gerek yok. Uzmanlar, süreci küçük ve sürdürülebilir adımlarla yönetmeyi öneriyor:

  • Adım Adım İlerleyin: Tüm dolap yerine sadece tek bir çekmece veya raftan başlayın.

  • Kategorilere Ayırın: Tişört, gömlek ve spor kıyafetleri kendi aralarında gruplayın.

  • Kullanmadıklarınızla Vedalaşın: Artık uymayan veya uzun süredir giyilmeyen eşyaları bağışlayın veya geri dönüşüme verin.

  • Mevsimsel Ayrım Yapın: Şu an ihtiyacınız olmayan sezonluk kıyafetleri kutulara kaldırın.

  • Kutu ve Ayırıcılar Kullanın: Çorap, iç çamaşırı ve aksesuarlar için küçük alanlar oluşturun.

  • En Sık Giydiklerinizi Öne Alın: Günlük kıyafetlerinizi kolay erişilebilir raflara yerleştirin.

  • Günün Sonunda Müdahale Edin: Kıyafetleri çıkardığınız an sandalyeye bırakmak yerine doğrudan yerine asın.

Düzenli bir dolap, sadece sabahları ne giyeceğinize karar verme süresini kısaltmakla kalmaz; aynı zamanda zihinsel bir hafifleme sağlayarak duygusal iyi oluşa katkıda bulunur.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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