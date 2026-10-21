Dolabı Sürekli Dağınık Olanların Psikolojisi Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey
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Evdeki küçük ayrıntılar, zihinsel süreçlerimiz ve duygusal dünyamız hakkında düşündüğümüzden çok daha fazla şey söylüyor. Psikologlar; sürekli dağınık bir dolaba sahip olmanın yalnızca estetik bir düzen eksikliği değil, arkasında belirli psikolojik ve davranışsal kalıplar barındıran bir durum olduğu konusunda hemfikir.
DePaul Üniversitesi'nden psikolog Joseph Ferrari ve ekibinin Journal of Environmental Psychology dergisinde yayımladığı araştırma, evdeki dağınıklık ile düşük psikolojik iyilik hali arasındaki doğrudan bağlantıyı ortaya koyuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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