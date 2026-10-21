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Son Dizisi 2013'teydi: 69 Yaşındaki Ayşegül Aldinç'in Tiyatro Prömiyerindeki Son Hali Gündem Oldu!

Son Dizisi 2013'teydi: 69 Yaşındaki Ayşegül Aldinç'in Tiyatro Prömiyerindeki Son Hali Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 10:04
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Pis Yedili'nin unutulmaz Müdire Hanım'ı Ayşegül Aldinç, katıldığı tiyatro prömiyerinde objektiflere poz verdi. Geçtiğimiz ay 69 yaşına giren sanatçının son hali, gazeteci Birsen Altuntaş'ın dün akşam paylaştığı görüntülerle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un da görüntülendiği gecede, Aldinç'in prömiyer için seçtiği rahat ve genç kombin de gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ayşegül Aldinç, Eurovision sahnesinden Pis Yedili'nin Müdire Hanım'ına uzanan renkli bir kariyerin sahibi.

Ayşegül Aldinç, Eurovision sahnesinden Pis Yedili'nin Müdire Hanım'ına uzanan renkli bir kariyerin sahibi.

28 Eylül 1957'de İstanbul'da dünyaya gelen Ayşegül Aldinç, ilk büyük çıkışını 1981'de Dublin'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Modern Folk Üçlüsü ile birlikte 'Dönme Dolap' şarkısıyla Türkiye'yi temsil ederek yaptı. 1987'de Katırcılar filmiyle oyunculuğa adım atan sanatçı, ertesi yıl başlattığı solo pop kariyerinde 'Kara Sevda' ile 80'lerin sonuna damgasını vuran isimlerden biri haline geldi; şarkıyla aynı adı taşıyan 1989 yapımı Kara Sevda filminde de rol alarak bu başarıyı beyaz perdeye taşıdı.

Müzikle oyunculuğu hiçbir zaman birbirinden ayırmayan Aldinç, Kahpe Bizans ve Güle Güle gibi filmlerin yanı sıra Sultan Makamı ve Misi gibi dizilerde de kamera karşısına geçti. Yeni kuşak izleyicinin onu en çok hatırladığı rol ise 2011'de Show TV'de yayınlanan Pis Yedili'de canlandırdığı Müdire Hanım karakteri oldu. Ekrandan sahneye uzanan bu çok yönlü yolculuk, sanatçıyı bugün de tiyatro gecelerinin en çok konuşulan konuklarından biri yapıyor.

69 yaşındaki Ayşegül Aldinç, Oradan Bakınca Mutluyuz prömiyerindeki genç ve enerjik görünümüyle dikkat çekti.

69 yaşındaki Ayşegül Aldinç, Oradan Bakınca Mutluyuz prömiyerindeki genç ve enerjik görünümüyle dikkat çekti.

Müdire Hanım'dan bu yana tarzıyla da sık sık konuşulan Aldinç, bu kez Özen Yula'nın yazıp yönettiği 'Oradan Bakınca Mutluyuz' adlı oyunun prömiyerinde görüntülendi. Kâküllü uzun siyah saçları, açık renk deri ceketi ve jean'iyle oyunun afişi önünde poz veren sanatçının görüntüleri, Birsen Altuntaş'ın 'Kim der ki 69 yaşında?' sorusuyla paylaşıldı.

Donkişot Tiyatro'nun sahnelediği, Fırat Tanış ile Tülay Günal'ı buluşturan tek perdelik oyun, milli maçın ve sevilen bir dizinin finalinin aynı akşama denk geldiği bir gecede canlı yayına çıkan bir talk show'u konu alıyor. Sunucu Didem Özsoy ile konuğu, ünlü bir mafya dizisinin başrol oyuncusu Ayaz Yurdönü'nün yayın sırasında yaşadığı zor anlar, hikâyenin merkezinde yer alıyor. Gayriromantik komedi olarak tanımlanan oyunun prömiyerine yansıyan bu kareler, Aldinç'in adının yıllardır 'yaşını göstermeyen ünlüler' listelerinde neden geçtiğini bir kez daha hatırlattı.

Ayşegül Aldinç'in son hali:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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