Son Dizisi 2013'teydi: 69 Yaşındaki Ayşegül Aldinç'in Tiyatro Prömiyerindeki Son Hali Gündem Oldu!
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Pis Yedili'nin unutulmaz Müdire Hanım'ı Ayşegül Aldinç, katıldığı tiyatro prömiyerinde objektiflere poz verdi. Geçtiğimiz ay 69 yaşına giren sanatçının son hali, gazeteci Birsen Altuntaş'ın dün akşam paylaştığı görüntülerle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un da görüntülendiği gecede, Aldinç'in prömiyer için seçtiği rahat ve genç kombin de gözlerden kaçmadı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ayşegül Aldinç, Eurovision sahnesinden Pis Yedili'nin Müdire Hanım'ına uzanan renkli bir kariyerin sahibi.
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69 yaşındaki Ayşegül Aldinç, Oradan Bakınca Mutluyuz prömiyerindeki genç ve enerjik görünümüyle dikkat çekti.
Ayşegül Aldinç'in son hali:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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