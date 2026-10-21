Son Dizisi 2013'teydi: 69 Yaşındaki Ayşegül Aldinç'in Tiyatro Prömiyerindeki Son Hali Gündem Oldu!

28 Eylül 1957'de İstanbul'da dünyaya gelen Ayşegül Aldinç, ilk büyük çıkışını 1981'de Dublin'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Modern Folk Üçlüsü ile birlikte 'Dönme Dolap' şarkısıyla Türkiye'yi temsil ederek yaptı. 1987'de Katırcılar filmiyle oyunculuğa adım atan sanatçı, ertesi yıl başlattığı solo pop kariyerinde 'Kara Sevda' ile 80'lerin sonuna damgasını vuran isimlerden biri haline geldi; şarkıyla aynı adı taşıyan 1989 yapımı Kara Sevda filminde de rol alarak bu başarıyı beyaz perdeye taşıdı.

Müzikle oyunculuğu hiçbir zaman birbirinden ayırmayan Aldinç, Kahpe Bizans ve Güle Güle gibi filmlerin yanı sıra Sultan Makamı ve Misi gibi dizilerde de kamera karşısına geçti. Yeni kuşak izleyicinin onu en çok hatırladığı rol ise 2011'de Show TV'de yayınlanan Pis Yedili'de canlandırdığı Müdire Hanım karakteri oldu. Ekrandan sahneye uzanan bu çok yönlü yolculuk, sanatçıyı bugün de tiyatro gecelerinin en çok konuşulan konuklarından biri yapıyor.