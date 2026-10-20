Yeşilçam'ın Ok Kirpikli Güzeliydi: Filtre Tartışmasıyla Gündeme Gelen Gülşen Bubikoğlu'nun Son Hali!
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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu, haftalardır keyfini sürdüğü Bodrum'dan ayrılırken takipçilerine tatlı bir veda notu bıraktı. Kırmızı şapkası, güneş gözlüğü ve kocaman gülümsemesiyle objektife poz veren usta oyuncuya beğeniler yağdı. 71 yaşındaki Bubikoğlu'nun bu paylaşımı, birkaç hafta önce alevlenen filtre tartışmasının hemen ardından gelmesiyle de ayrıca merak uyandırdı.
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Gülşen Bubikoğlu, 1973'teki güzellik yarışmasıyla başlayan kariyerinde Tarık Akan'la unutulmaz bir ikili oldu.
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Türker İnanoğlu'nu 2024'te kaybeden Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatının ardından bir süre içine kapanmıştı.
Bubikoğlu, Bodrum'a veda ettiği yeni karelerinde kırmızı şapkası ve gülümsemesiyle dikkat çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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