Yeşilçam'ın Ok Kirpikli Güzeliydi: Filtre Tartışmasıyla Gündeme Gelen Gülşen Bubikoğlu'nun Son Hali!

5 Aralık 1954'te İstanbul'da doğan Gülşen Bubikoğlu'nun hikâyesi, 1973'te Ses dergisinin düzenlediği Sinemanın Güzeli yarışmasıyla başladı. Yarışmayı Necla Nazır'ın ardından ikinci bitirdi ama jürideki yapımcı Türker İnanoğlu birkaç gün sonra onu arayıp birlikte çalışmak istediğini söyledi. Aynı yıl Yaban filmiyle ilk başrolüne çıkan genç oyuncu, kısa sürede Yeşilçam'ın en çok konuşulan yüzlerinden biri oldu.

Asıl şöhreti ise Tarık Akan'la kurduğu perde ortaklığı getirdi. Ah Nerede, Bizim Kız, Evcilik Oyunu ve Alev Alev gibi filmlerde yan yana gelen ikili, Türk sinemasının en sevilen çiftlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Bubikoğlu, 1974'te Türker İnanoğlu ile evlendi. Çiftin 1977 doğumlu kızları Zeynep İnanoğlu bugün mucit olarak tanınıyor.