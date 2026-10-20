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Yeşilçam'ın Ok Kirpikli Güzeliydi: Filtre Tartışmasıyla Gündeme Gelen Gülşen Bubikoğlu'nun Son Hali!

Yeşilçam'ın Ok Kirpikli Güzeliydi: Filtre Tartışmasıyla Gündeme Gelen Gülşen Bubikoğlu'nun Son Hali!

Yeşilçam
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 09:09
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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu, haftalardır keyfini sürdüğü Bodrum'dan ayrılırken takipçilerine tatlı bir veda notu bıraktı. Kırmızı şapkası, güneş gözlüğü ve kocaman gülümsemesiyle objektife poz veren usta oyuncuya beğeniler yağdı. 71 yaşındaki Bubikoğlu'nun bu paylaşımı, birkaç hafta önce alevlenen filtre tartışmasının hemen ardından gelmesiyle de ayrıca merak uyandırdı.

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Gülşen Bubikoğlu, 1973'teki güzellik yarışmasıyla başlayan kariyerinde Tarık Akan'la unutulmaz bir ikili oldu.

Gülşen Bubikoğlu, 1973'teki güzellik yarışmasıyla başlayan kariyerinde Tarık Akan'la unutulmaz bir ikili oldu.

5 Aralık 1954'te İstanbul'da doğan Gülşen Bubikoğlu'nun hikâyesi, 1973'te Ses dergisinin düzenlediği Sinemanın Güzeli yarışmasıyla başladı. Yarışmayı Necla Nazır'ın ardından ikinci bitirdi ama jürideki yapımcı Türker İnanoğlu birkaç gün sonra onu arayıp birlikte çalışmak istediğini söyledi. Aynı yıl Yaban filmiyle ilk başrolüne çıkan genç oyuncu, kısa sürede Yeşilçam'ın en çok konuşulan yüzlerinden biri oldu.

Asıl şöhreti ise Tarık Akan'la kurduğu perde ortaklığı getirdi. Ah Nerede, Bizim Kız, Evcilik Oyunu ve Alev Alev gibi filmlerde yan yana gelen ikili, Türk sinemasının en sevilen çiftlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Bubikoğlu, 1974'te Türker İnanoğlu ile evlendi. Çiftin 1977 doğumlu kızları Zeynep İnanoğlu bugün mucit olarak tanınıyor.

Türker İnanoğlu'nu 2024'te kaybeden Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatının ardından bir süre içine kapanmıştı.

Türker İnanoğlu'nu 2024'te kaybeden Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatının ardından bir süre içine kapanmıştı.

Bubikoğlu için son iki yıl kolay geçmedi. Yarım asırlık hayat arkadaşı Türker İnanoğlu'nu 2024'te kaybeden oyuncu, eşinin vefatının ardından içine kapandı ve bir süre sosyal medyadan tamamen uzak durdu. Zamanla yeniden fotoğraf paylaşmaya başladı.

Ekimin ilk günlerinde Bodrum'dan paylaştığı 'Hava harika .. yaz uzatmalarda' notlu fotoğraf ise iki farklı tepki topladı. Takipçilerinin bir kısmı güzelliğine övgüler dizerken bir kısmı filtrenin fazla kaçtığını yazdı.

Bubikoğlu, Bodrum'a veda ettiği yeni karelerinde kırmızı şapkası ve gülümsemesiyle dikkat çekti.

Bubikoğlu, Bodrum'a veda ettiği yeni karelerinde kırmızı şapkası ve gülümsemesiyle dikkat çekti.

Filtre tartışmasının üzerinden birkaç hafta geçti ve Bubikoğlu bu kez Bodrum'a veda eden bir paylaşımla çıkageldi. Yeni fotoğraflarda kırmızı bir kazak, aynı tonda bir şapka, ekoseli fular ve güneş gözlüğüyle kameraya gülümsedi. İkinci fotoğrafın arka planında Bodrum'un beyaz evleri ve denizi göze çarpıyordu. Paylaşımına 'Hoşçakal Bodrum.. bugün hava çok güzeldi.. aklım kalmadı değil..' notunu düşen usta oyuncu, tatil kasabasından ayrılmanın hüznünü saklamadı.

Bubikoğlu'nun Bodrum keyfi kısa sürmemişti. Eylül ve ekim boyunca buradan sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu, bir gönderisinde 'Meğer, eylül ve ekim ayı Bodrum'un en güzel haliymiş' demişti. Zor geçen iki yılın ardından Yeşilçam yıldızı, Bodrum defterini kocaman bir gülümsemeyle kapattı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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