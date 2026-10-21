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Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Rol İçin Verdiği Kilolardan Sonraki Son Hali Ortaya Çıktı

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Rol İçin Verdiği Kilolardan Sonraki Son Hali Ortaya Çıktı

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 07:58
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Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, 'Oradan Bakınca Mutluyuz' adlı tiyatro oyununun prömiyerine katıldı ve objektiflere poz verdi. Yeni sezonda evlat acısıyla sarsılan Sadakat'i canlandıran usta oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtlarken rolü için verdiği kilolardan ve kendisini bu değişime iten nedenden açık açık söz etti. Cilasun'un ekrandaki sert hanımağa ile gerçek hayattaki hali arasındaki farka dair sözleri de dizinin izleyicilerinin merak ettiği soruya yanıt oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Gonca Cilasun, haber spikerliğinden Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sına uzanan bir kariyerin sahibi.

Gonca Cilasun, haber spikerliğinden Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sına uzanan bir kariyerin sahibi.

1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gonca Cilasun, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi aldı, ancak kamera karşısına ilk olarak Flash TV'de ana haber spikeri olarak geçti. Oyunculuk kariyerine bir döneme damgasını vuran Arka Sıradakiler ile adım atan Cilasun, ardından Karagül'de Fikriye, Sefirin Kızı'nda Halise, Kırlangıç Fırtınası'nda Sultan, Gülizar'da Muazzez, Çarpışma'da Serpil ve Ateş Kuşları'nda Hacer gibi akılda kalan karakterlere hayat verdi.

Ekran başına kilitlenen milyonların gözünde asıl yerini ise Kanal D'nin Mardin'de çekilen aşiret dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı, Albora konağının sert hanımağası Sadakat ile buldu. Dizideki rol arkadaşı Ozan Akbaba ile Çırak dizisinde de buluşan 60 yaşındaki oyuncu, bu kez Sadakat için yaşadığı fiziksel değişimle gündeme geldi.

Gonca Cilasun, Sadakat'in yaşadığı travma için verdiği 10 kiloyu ve nedenini anlattı.

Gonca Cilasun, Sadakat'in yaşadığı travma için verdiği 10 kiloyu ve nedenini anlattı.

Pazartesi akşamları Kanal D'de ekrana gelen dizinin yeni sezonunda Sadakat, oğlu Boran'ın ölümünün ardından evlat acısı ve vicdan azabıyla boğuşan bir kadına dönüştü ve Cilasun da bu yükü yalnızca oyunuyla değil, bedeniyle de taşımayı seçti. Ekim başında basına yansıyan açıklamalarında rol için 8 kilo verdiğini söyleyen oyuncu, tiyatro prömiyerinde ise verdiği kiloyu 10 olarak açıkladı ve bu değişimi Sadakat'e hazırlanma sürecinin bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Cilasun bu kararını 'Sadakat'in yaşadığı travmayı atlatabilmek için bedensel bir yol bulma ihtiyacı hissettim. Oyuncu olarak buna hazırlanmak ve bu donanımla gelmek istedim' sözleriyle anlattı. Ekranda sert bakışları ve keskin sözleriyle tanınan hanımağanın aksine, Cilasun gerçek hayatta Sadakat Albora ile birbirlerine benzemediklerinin de altını çizdi. Usta oyuncunun prömiyerdeki açıklamaları aşağıdaki videoda yer alıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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