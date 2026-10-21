Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Rol İçin Verdiği Kilolardan Sonraki Son Hali Ortaya Çıktı

1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gonca Cilasun, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi aldı, ancak kamera karşısına ilk olarak Flash TV'de ana haber spikeri olarak geçti. Oyunculuk kariyerine bir döneme damgasını vuran Arka Sıradakiler ile adım atan Cilasun, ardından Karagül'de Fikriye, Sefirin Kızı'nda Halise, Kırlangıç Fırtınası'nda Sultan, Gülizar'da Muazzez, Çarpışma'da Serpil ve Ateş Kuşları'nda Hacer gibi akılda kalan karakterlere hayat verdi.

Ekran başına kilitlenen milyonların gözünde asıl yerini ise Kanal D'nin Mardin'de çekilen aşiret dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı, Albora konağının sert hanımağası Sadakat ile buldu. Dizideki rol arkadaşı Ozan Akbaba ile Çırak dizisinde de buluşan 60 yaşındaki oyuncu, bu kez Sadakat için yaşadığı fiziksel değişimle gündeme geldi.