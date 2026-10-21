Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Rol İçin Verdiği Kilolardan Sonraki Son Hali Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, 'Oradan Bakınca Mutluyuz' adlı tiyatro oyununun prömiyerine katıldı ve objektiflere poz verdi. Yeni sezonda evlat acısıyla sarsılan Sadakat'i canlandıran usta oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtlarken rolü için verdiği kilolardan ve kendisini bu değişime iten nedenden açık açık söz etti. Cilasun'un ekrandaki sert hanımağa ile gerçek hayattaki hali arasındaki farka dair sözleri de dizinin izleyicilerinin merak ettiği soruya yanıt oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gonca Cilasun, haber spikerliğinden Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sına uzanan bir kariyerin sahibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gonca Cilasun, Sadakat'in yaşadığı travma için verdiği 10 kiloyu ve nedenini anlattı.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın