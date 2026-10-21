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Kara Para Aklama Soruşturması: Emir Sarıgül Tutuklandı

Kara Para Aklama Soruşturması: Emir Sarıgül Tutuklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 23:06
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Sarıgül, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı

İstanbul’da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, yatırım sözleşmelerine uyulmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarıyla başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sarıgül, savcılıktaki ifade işlemlerinin bitmesiyle birlikte tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Emir Sarıgül’ün tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın Detaylarında "Dudak Uçuklatan" İddialar

Soruşturmanın Detaylarında "Dudak Uçuklatan" İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada; Alman vatandaşları K.P. ve M.B.'nin iddiaları üzerine soruşturmanın düğmesine basıldığı belirtildi. Müştekilerin emniyet ve savcılık birimlerine ilettiği beyanlarda şu iddialar yer aldı:

  • 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği,

  • 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği,

  • 1 milyar avroluk bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği,

  • 1,5 milyon avro değerinde tekne satışı yapıldığı.

Ayrıca müştekiler, ellerindeki bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, bu evrakların ilgili kişilere aktarılmasının ardından açıkça tehdit edildiklerini öne sürdü.

16 Kişi Tutuklandı, Mustafa Sarıgül Dosyası Ankara’ya Gönderildi

16 Kişi Tutuklandı, Mustafa Sarıgül Dosyası Ankara’ya Gönderildi

Başsavcılık; müşteki ifadeleri, sunulan ses ve görüntü kayıtları ile elde edilen deliller doğrultusunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İlerleyen süreçte polis ekiplerinin çalışmalarıyla Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında gazeteci Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu 15 zanlı tutuklanmıştı. Emir Sarıgül’ün de tutuklanmasıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.

Öte yandan Başsavcılık, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların evrakının, yetki alanı gereği ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini bildirdi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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