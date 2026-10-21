Kara Para Aklama Soruşturması: Emir Sarıgül Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Sarıgül, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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