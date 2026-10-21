Kara Para Aklama Soruşturması: Emir Sarıgül Tutuklandı

Başsavcılık; müşteki ifadeleri, sunulan ses ve görüntü kayıtları ile elde edilen deliller doğrultusunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İlerleyen süreçte polis ekiplerinin çalışmalarıyla Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında gazeteci Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu 15 zanlı tutuklanmıştı. Emir Sarıgül’ün de tutuklanmasıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.

Öte yandan Başsavcılık, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların evrakının, yetki alanı gereği ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini bildirdi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.