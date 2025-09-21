onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Kitap
Dan Brown’ın Yeni Romanı Sırların Sırrı Çıktı!

etiket Dan Brown’ın Yeni Romanı Sırların Sırrı Çıktı!

Merve Aydın
Merve Aydın - yazio
21.09.2025 - 21:37

Tam “daha ne yazabilir ki?” dediğimiz anda, Dan Brown elini uzatıyor ve hepimizi ölümden sonrasına doğru sürüklüyor. Tarihi şifreler, gizli örgütler tamam da… bu kez mesele çok daha kişisel: ya ölüm sandığımız şey sadece kapı aralığından başka bir yere geçişse?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uluslararası çoksatan yazar Dan Brown’ın yeni romanı Sırların Sırrı, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı on sekiz ülkede eşzamanlı olarak yayımlandı.

Uluslararası çoksatan yazar Dan Brown’ın yeni romanı Sırların Sırrı, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı on sekiz ülkede eşzamanlı olarak yayımlandı.

Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluşan kitap Petek Demir ve İpek Demir tarafından Türkçeleştirildi. Sırların Sırrı’nı “Bugüne kadar yazdığım en karmaşık kurgulanmış ve iddialı roman” olarak nitelendiren Dan Brown, Türkiye’deki okurlarına özel bir mesaj gönderdi.

Daha önce Başlangıç, Cehennem, Kayıp Sembol, Melekler ve Şeytanlar, Dijital Kale, İhanet Noktası isimli kitaplarıyla uluslararası çoksatanlar listelerinde zirveye yerleşen Dan Brown’ın Da Vinci Şifresi adlı eseri 56 dile çevrildi, 250 milyondan fazla kopyası basıldı. Yazarın Hayvanlar Senfonisi isimli bir çocuk kitabı da bulunuyor.

Usta yazar Dan Brown’ın yeni kitabı Sırların Sırrı, 9 Eylül’de Türkiye, ABD, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Katalonya, İsveç dahil olmak üzere on sekiz ülkede aynı anda yayımlandı.

Dan Brown, Sırların Sırrı için: Bugüne kadar yazdığım en karmaşık kurgulanmış ve iddialı roman – ve aynı zamanda en eğlenceli olanı. Yazmak unutulmaz bir keşif yolculuğuydu. diyor. Sırların Sırrı tüm dünyada büyük bir merakla beklenirken, Dan Brown Türk okurlarına özel bir mesaj gönderdi.

İşte Dan Brown’ın Türk okurlarına mesajı:

İşte Dan Brown’ın Türk okurlarına mesajı:

“Türk okuyucularıma özel bir merhaba demek istedim. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarım bir roman üzerinde araştırma yaptığım en büyüleyici yerin neresi olduğunu sorduklarında, her zaman aynı şeyi söylerim: İstanbul. Doğu ile batı arasındaki o büyülü geçit. İstanbul’un altındaki tarihi yeraltı sarnıcını keşfedip Cehennem’in finalini orada yapmaya karar verdiğim anı asla unutamam. Türkiye büyüleyici bir ülke olmasının ötesinde, dünyadaki en sevdiğim yayıncılardan birine ev sahipliği yapıyor: Altın Kitaplar. Onlar benim için aile gibidir ve yeni romanım Sırların Sırrı’nı sizlerle buluşturacakları için heyecanlıyım. Türkiye’deki tüm okuyucularıma en içten sevgilerimi sunuyor, yollarımızın en kısa zamanda kesişmesini diliyorum.”

‘İnsanlık İçin Çığır Açıcı Bir İddia’

‘İnsanlık İçin Çığır Açıcı Bir İddia’

Dan Brown’ın şimdiye dek yayımlanmış tüm kitaplarının editörlüğünü üstlenen Hülya Şat, Sırların Sırrı hakkında: “Dan Brown her kitabında adeta kehanet gibi gerçekleşen yeni fikirlere ve durumlara bizi hazırlıyor. Aslında sanki yaşayacaklarımızın fragmanını okuyoruz. Cehennem romanında aşırı nüfusun çözümünü dünyaya virüs yayan bir karakterin saplantılı davranışlarını okumuştuk. Sonrasında evet, pandemi yaşadık. Başlangıçta yapay zekâ olduğunu en son sayfada fark ettiğimiz bir karakterle karşı karşıyaydık ve şimdi AI hayatımızın, duygularımızın, zihnimizin içinde. Sırların Sırrında ise daha ilginç ve hiç girmediği bir alan var. Bilincimizin bizim dışımızda da yaşaması ve ölümün gerçekten bir son olup olmadığı düşüncesi. Bu gerçekten tüm insanlık için çığır açıcı ve gerçekleşmesi halinde belki de huzur getirecek bir iddia. Ben bu sebeple bu romanı ayrıca çok kıymetli buluyorum” yorumunda bulundu.

‘Bilinç yok olur mu, yoksa devam eder mi?’

Sırların Sırrı’nın çevirmenlerinden İpek Gedik’e göre kitabın çarpıcı yanı “Ölümden sonra ne oluyor?” sorusuna yaklaşımı… İpek Gedik: “Dan Brown’ın Sırların Sırrı kitabındaki en çarpıcı nokta, yazarın bilinç kavramını hem bilimsel hem de mistik öğelerle iç içe geçirerek geçmişten bugüne süregelmiş inanç sistemlerini sorgulatacak bir iddiayı öne sürmesi. Kitabın çarpıcı tarafı, ‘Ölümden sonra ne oluyor?’ sorusuna yaklaşımı. Dan Brown bu kez bizi sadece tarihi sırların peşinden koşturmuyor, aynı zamanda insanlığın binlerce yıldır cevabını aradığı o temel soruyla yüzleştiriyor: ‘Bilinç yok olur mu, yoksa devam eder mi?’ Roman, bilinçle beden arasındaki ilişkiyi yeniden sorgulatan; ölümün bir son değil, belki de bir geçiş olduğu fikrini işleyen satırlarla örülü. Özellikle noetik bilim üzerine yapılan göndermeler, mistisizm ile bilimin iç içe geçtiği bölümler hem düşündürücü hem de etkileyici. Ölüm, yaşam, bilinç… Bunlar tüm insanlığın ortak soruları. Brown’un yaptığı, bu kadim sorulara modern bir roman diliyle yeniden bakmamızı sağlamak.”

‘Yazdıkları dudak uçuklatacak cinsten’

‘Yazdıkları dudak uçuklatacak cinsten’

Sırların Sırrı’nın bir diğer çevirmeni Petek Demir, Dan Brown’ın çok ses getiren yeni romanını şu şekilde yorumladı: “Dan Brown bu kitabında bizi akıl almaz bir teknolojiyle tanıştırıyor. Her zamanki gibi okuyucunun ilk defa duyacağı ve merak edip detaylarını kendi araştıracağı bazı yeniliklerden bahsediyor. Ben okuyucu olarak onun kitaplarının satır aralarını okumayı seviyorum. Bahsettiklerinin gerçekliğini veya olasılığını araştırıyorum. Ben onu ufuk açıcı bir yazar olarak görüyorum. Bu kitabında yazdıkları dudak uçuklatacak cinsten ama bahsettiği şekilde kullanılmıyor olmasını diliyorum.”

SIRLARIN SIRRI HAKKINDA:

Başlangıç romanından sekiz yıl sonra, dünyanın en ünlü gerilim yazarı şimdiye kadarki en çarpıcı romanıyla geri dönüyor: Sırların Sırrı, sürükleyici ve düşündürücü bir başyapıt.

Ünlü akademisyen Katherine Solomon’a Prag’da davet edildiği bir konferansta eşlik eden Robert Langdon’ın dünyası, Katherine Solomon’ın otel odalarından iz bırakmadan kaybolmasıyla kontrolden çıkar. Evinden uzakta olan Langdon, sevdiği kadını geri kazanmak için bilinmeyen güçlere karşı zekasını kullanmak zorundadır.

Geniş kaleler, yükselen kiliseler, mezarlıklar ve labirent gibi yeraltı geçitlerinin oluşturduğu bir fonda, Langdon, yüzyıllardır sırlarını başarıyla saklamış ve bunları kolayca teslim etmeyecek bir şehirde yolunu bulmalıdır. Bu şehir, yalnızca kendi hayatı için değil, insanlığın geleceği için de mücadele etmesini gerektiren bir savaş alanıdır.

Okurken aklımdan geçen tek şey şuydu: “Dan Brown bu sefer bizim beynimizi spoiler’ladı.” Ölüm, bilinç, teknoloji… Yani adam sadece Langdon’ı değil, okuru da labirentlerin içine salıyor. Çıkışı bulup bulamayacağımız meçhul ama kesin olan bir şey var: Bu kitap tartışma yaratacak.

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Aydın
Merve Aydın
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam