Dan Brown’ın Yeni Romanı Sırların Sırrı Çıktı!
Tam “daha ne yazabilir ki?” dediğimiz anda, Dan Brown elini uzatıyor ve hepimizi ölümden sonrasına doğru sürüklüyor. Tarihi şifreler, gizli örgütler tamam da… bu kez mesele çok daha kişisel: ya ölüm sandığımız şey sadece kapı aralığından başka bir yere geçişse?
Uluslararası çoksatan yazar Dan Brown’ın yeni romanı Sırların Sırrı, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı on sekiz ülkede eşzamanlı olarak yayımlandı.
İşte Dan Brown’ın Türk okurlarına mesajı:
‘İnsanlık İçin Çığır Açıcı Bir İddia’
‘Yazdıkları dudak uçuklatacak cinsten’
