Dan Brown’ın Yeni Romanı Sırların Sırrı Çıktı!

Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluşan kitap Petek Demir ve İpek Demir tarafından Türkçeleştirildi. Sırların Sırrı’nı “Bugüne kadar yazdığım en karmaşık kurgulanmış ve iddialı roman” olarak nitelendiren Dan Brown, Türkiye’deki okurlarına özel bir mesaj gönderdi.

Daha önce Başlangıç, Cehennem, Kayıp Sembol, Melekler ve Şeytanlar, Dijital Kale, İhanet Noktası isimli kitaplarıyla uluslararası çoksatanlar listelerinde zirveye yerleşen Dan Brown’ın Da Vinci Şifresi adlı eseri 56 dile çevrildi, 250 milyondan fazla kopyası basıldı. Yazarın Hayvanlar Senfonisi isimli bir çocuk kitabı da bulunuyor.

Usta yazar Dan Brown’ın yeni kitabı Sırların Sırrı, 9 Eylül’de Türkiye, ABD, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Katalonya, İsveç dahil olmak üzere on sekiz ülkede aynı anda yayımlandı.

Dan Brown, Sırların Sırrı için: Bugüne kadar yazdığım en karmaşık kurgulanmış ve iddialı roman – ve aynı zamanda en eğlenceli olanı. Yazmak unutulmaz bir keşif yolculuğuydu. diyor. Sırların Sırrı tüm dünyada büyük bir merakla beklenirken, Dan Brown Türk okurlarına özel bir mesaj gönderdi.