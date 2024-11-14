Daima Koşturma Halinde Olanlar Neden Başarılı Olamıyor?

“Başkalarının hayatını yaşayarak zaman harcamayın. Kendi yolunuzu bulun.”
Steve Jobs
Eğer siz içten içe iyi bir hayatın huzurlu, sakin bir hayat olduğuna inanan biriyseniz, yukarıda bahsettiğim örnekteki gibi bir kitleyle aynı fikre gelmeye çalışmanız anlamlı bir çaba olmayacaktır. Eninde sonunda, içinizde, sizin inandığınız o özgün başarı tanımı galip gelecektir. Başkasının başarı tanımına göre yaşamaya çalışmak sizi ancak stresli ve daima ikilemde bırakan bir hayata sürükler. Bu nedenle, kendi başarı tanımınızı hemen şimdi keşfetmeye başlamak, keşfedince bunu kendinize çarpıtmadan itiraf etmek, “koşturma” seline düşünmeden katılmadan önceki en önemli bir adımdır. Sizin için anlamlı olmayan bir koşunun içinde koşturduğunuzu yıllar sonra keşfetmek, yaşayabileceğiniz en büyük pişmanlıklardan biridir.
2-Verimlilik konusuna kafayı takmazsanız, verimsiz bir koşuya dahil olursunuz
“Meşgul olmak, üretken olmakla aynı şey değildir.”
Tim Ferriss
Farklı alanlardaki başarı hikâyelerinin ortak noktası daima verimlilik.
Çok çalışmak, kendini helak ederek çalışmak, henüz verimlilik konusunda olgunlaşmamışken, başarı için iyi niyetli bir ilk adım olabilir.
Ancak sürdürülebilir ve gerçek anlamda elle tutulur bir başarı peşindeyseniz, çok geç olmadan şunu fark etmeniz gerekir: Enerjiniz kısıtlıdır ve uykusuz kalarak çalışabileceğiniz, nefesiniz tükenene kadar koşabileceğiniz süreler limitlidir.
Başarıyı enerjinizi son noktasına kadar tüketerek yakalamaya çalışırsanız koşunuzu verimsiz kılarsınız.
Daha iyi bir seçenek, uzun yıllara yayılan başarıları yakalamış kişilerin yaptığı gibi, enerjinizin limitli olduğunun farkında olarak onu verimli harcamanın yollarına kafa yormaktır. Bunun kısa bir koşu değil, bir maraton olduğunun bilinciyle, verimliliği anlamanız ve enerjinizi planlamanız gerekir.
3-Tutkunuzu bulmaya çalışmayın, neleri tabağınızdan atacağınızı seçin
“Yararlı olanı özümse, yararsız olanı at, kendine özgü olanı ekle.”
Bruce Lee
Gerçek tutkunuzu bulmak için testler çözmenize, ilgi alanlarınızı keşfe dalmanıza gerek olmadan, şimdi ve burada gerçekçi bir test yapabilirsiniz. Bir gün içinde, bir hafta içinde, bir ay içinde yaptıklarınızı düşünün. Neden yorgunsunuz? Nelere yetişmeye çalıştınız? Şimdi, “koşturma” otopilotunuzdan çıkmak için tabağınızdan neleri çıkarmanız gerekeceğini seçmeniz gerekecek.
Hepsini yapamayacağınız, yaparsanız uzun vadede tamamen tükeneceğiniz aşikâr. Neleri çıkaracaksınız? Tabii, hepsini yapmak istiyorsunuz ama seçme anı geldiğinde nelerden vazgeçeceksiniz? İşte bu aşamada elemediklerinizin, gönülden bağlı olduğunuz konular olduğunu anlayabilirsiniz. Gerçek tutkularınız, kısıtlı miktardaki enerjinizi harcamaya istekli olduğunuz konulardır. Enerjinizi harcamamak için elediğiniz konular ise sizin için daha az önemlidir.