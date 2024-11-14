Daima Koşturma Halinde Olanlar Neden Başarılı Olamıyor?

Ben iş hayatına girdiğimde de “koşturuyor” görünmenin, iş hayatında geçerli akçe olduğunu gördüm. Bundan 15 yıl önce, çok başarılı, dünya devi şirketlerden birine hizmet veren bir reklam ajansında çalışıyordum.

Müşterim olan bu dünya devi şirkete her toplantıya gittiğimde, çalışanlar sırt – bel ağrılarından, çalışmaktan nasıl çok az uyuyabildiklerinden, çocuklarını sadece hafta sonları görebildiklerinden bahsederlerdi. Tükenmişlik sendromu konusunda terapiye başlayanlar, birbirilerine terapi hikâyelerini anlatırdı.

Sosyal enerjisi kısıtlı bir içedönük olarak, bu baş döndürücü tempo benim için çok fazlaydı. Bu şirkette çalışanları hayretle izliyor ve hayattaki başarı tanımlarını bilinçli yapıp yapmadıklarını içten içe sorguluyordum. Evet şirket başarılıydı ama çalışanları bitik durumdaydı.

Bir yandan başka müşterilerim vardı. Bunlar da kendi alanında dev şirketlerdi ama çalışanları da yöneticileri de akıl sağlığını, uzun vadeli iyiliği ve kalıcı bir başarıyı önceliklendiren bir kültüre inanıyorlardı. Buradaki kişiler tükenmiş görünmüyorlardı, hatta çok daha sakin ve az çalışıyorlardı ama yine de müthiş başarılara imza atıyorlardı.

Gerçek bir başarı elde etmek için çok çalışmanın gerekliliği ile kişisel enerjini korumanın arasındaki dengeyi doğru tutturma konusu hep ilgimi çekti.

Yıllardır bu konuda okuduğum kaynaklar, yaptığım gözlemler ve kendi iş – özel hayat dengesi deneyimlerimden bu konuda 3 ana fikir damıttım: