Çünkü Kadın...

Bir genç kadın üniversiteyi dereceyle bitiriyor, iş bulsa bile erkek meslektaşından yüzde 20 daha az kazanacağını bilerek başlıyor hayata. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sadece %8’ini kadınlar yönetiyor. Çünkü biz hâlâ “kadından yazılımcı olur mu?”, “kadından CEO çıkar mı?” tartışmaları yapıyoruz.

Her üç kız çocuğumuzdan biri hâlâ liseyi bitiremiyor. Okutmak yerine gelinlik giydiriyoruz onlara. Sonra da meydanlarda “Çağdaş Türkiye’yiz” diye övünüyoruz.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.

Bugün sadece kutlama günü değildir aslında. Bugün yüzleşme günüdür. Bugün hesap verme günüdür. Bugün “kadınlar için ne yapmalıyız?” diye düşünme günüdür.

Bugün kadınlara çiçek verme, onlara hak ettikleri saygıyı ver.

Bugün “yerini bil” değil, “yerini al” de kadınlara.

Kadınlara sadece 'arkandayız' deme, yanlarında dur artık.

Kadınların sadece 8 Mart’ta değil, yılın her günü güvende yaşayabilmesi için mücadele et. Çünkü kadınlar yılın her günü eşit davranılmayı hak ediyor.

Ne güzel demiş Ata’m;

'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.'

