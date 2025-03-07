Çünkü Kadın...
Çünkü Kadın...
Türkiye’de kadın olmak, hava karardıktan sonra sokakta yürürken adımlarını hızlandırmak, telefonu hep elinde hazır tutmak, “Bindim-indim” mesajlarını kopyalayıp sürekli birilerine göndermek demektir.
Türkiye’de kadın olmak, her sabah televizyonda kadın cinayeti haberlerini izlerken, “Bugün sıra bana gelmedi.” diye sessizce şükretmektir.
Hani teknolojide çağ atlamıştık ya… Mars’a gidiyor, insansız araçlar üretiyor, dijital devrimler yaşıyorduk ya hani… Oysa Türkiye'de hâlâ bir kadının güvenliği, telefonun ucundaki sese bağlı. “Eve geldim anne”, “Bindim baba”, “İyiyim abi” cümleleri bizim ülkemizde kadınların yaşam garantisi hâlâ.
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2024 yılında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, tam 394 kadın öldürüldü.
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Öyle garip bir ülkeyiz ki, Atatürk’ün 90 yıl önce Avrupa’dan önce kadınlara verdiği hakları bugün geri almak isteyenlerin hâlâ “medeniyet” dersi verdiği ülke burası.
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Konuşuyorum, anlatıyorum, düşünüyorum. İletişim, satış, pazarlama ve bilim dünyası adeta benim sınırsız oyun alanım. Podcast dünyası ve internet yazarlığı da benim için sürekli cezbedici bir alan.
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