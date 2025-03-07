259 kadının ölümü ise “şüpheli” olarak kayıtlara geçti. “Şüpheli ölüm” diyoruz, oysa şüpheli olan kadınların ölümü değil, bu ölümleri durduramayan bizim vicdanımız aslında…

Kadınlar niye öldürülüyor biliyor musunuz? Çünkü kadın…

Çünkü sevdiği kocasından ayrılmak istedi…

Çünkü “seviyorum” dediği sevgilisi onu sevmedi, terk etti diye öldürdü…

Çünkü gülümsemesi yanlış anlaşıldı…

Çünkü başını örtmek istedi, izin vermediler…

Çünkü başını açmak istedi, kabul etmediler…

Çünkü okula gitmek, diploma almak istedi…

Çünkü eve biraz geç geldi…

Çünkü yemek yapmadı…

Çünkü çocukları ağladı…

Çünkü hayır dedi…

Çünkü susturulamadı…

Çünkü yaşamayı seçti…

Peki kadınları en çok kim öldürüyor bu ülkede?

166 kadın, sevdiği kocası tarafından öldürüldü.

45 kadın, 'seviyorum' dediği sevgilisi tarafından katledildi.

31 kadın, “babamdır, beni sever” dediği adam tarafından öldürüldü.

22 kadın, doğurup büyüttüğü oğlu tarafından katledildi.

23 kadın, geçmişte 'seviyorum' dediği eski sevgilisi tarafından öldürüldü.

30 kadın, boşandığı eski eşi tarafından öldürüldü.

25 kadın, güvendiği akrabaları tarafından öldürüldü.

Bu ülkede kadınların en büyük düşmanı, hiç tanımadıkları yabancılar değil; sevgi bekledikleri, güvendikleri, hayatlarını paylaştıkları adamlardır.

Bir kadın öldürüldüğünde, fail belli. Ama caydırıcı olmayan yasalar her şeyi kolaylaştırıyor:

Takım elbiseyi giy,

'Pişmanım' de,

'Öldürmek istemedim' de,

'Tahrik etti' de,

'Bana hakaret etti' de,

'Aldatıldığımı düşündüm' de.

Sonra cezan indirilsin. Bir bakmışsın, 2-3 yıl içinde elini kolunu sallayarak dışarıdasın.