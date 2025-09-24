Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Trump’ın Konvoyu Geçerken Kısa Süreliğine Kaldırımda Bekletildi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke liderleri ile temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin, ABD Başkanı Donald Trump’ın konvoyu geçtiği sırada polisler ve Trump’ın korumaları tarafından kaldırımda kısa süreliğine bekletildiği anlar ortaya çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump’ın geçişi sırasında New York polisi tarafından durdurulmuştu.
Kaynak: DW Türkçe
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin kaldırımda kısa süreliğine bekletildiği anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de dünya liderleri ile özellikle Gazze konusunda temasları sürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın