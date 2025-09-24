onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Trump’ın Konvoyu Geçerken Kısa Süreliğine Kaldırımda Bekletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Trump'ın Konvoyu Geçerken Kısa Süreliğine Kaldırımda Bekletildi

24.09.2025 - 15:40

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke liderleri ile temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin, ABD Başkanı Donald Trump’ın konvoyu geçtiği sırada polisler ve Trump’ın korumaları tarafından kaldırımda kısa süreliğine bekletildiği anlar ortaya çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump’ın geçişi sırasında New York polisi tarafından durdurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin kaldırımda kısa süreliğine bekletildiği anlar 👇

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de dünya liderleri ile özellikle Gazze konusunda temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de dünya liderleri ile özellikle Gazze konusunda temasları sürüyor.

