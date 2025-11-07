Çocuklara Müjde: Kral Şakir’in Yeni Filmi Dünyalar Karıştı Vizyona Girdi
Müjdemizi isteriz çocuklar! En sevilen animasyonlardan Kral Şakir’in yeni filmi duyurulmuştu. Yayın günü için geri sayım bitti. Kral Şakir: Dünyalar Karıştı vizyona girdi! Kral Şakir evreninde yeni bir maceraya hazır mısınız? Gelin detaylara geçelim…
Kral Şakir serisi “Dünyalar Karıştı” ile geri döndü!
Ara tatilde bi’ sinema kaçamağı yapmadan olmazdı.
