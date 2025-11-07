onedio
Çocuklara Müjde: Kral Şakir'in Yeni Filmi Dünyalar Karıştı Vizyona Girdi

Çocuklara Müjde: Kral Şakir’in Yeni Filmi Dünyalar Karıştı Vizyona Girdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2025 - 10:48

Müjdemizi isteriz çocuklar! En sevilen animasyonlardan Kral Şakir’in yeni filmi duyurulmuştu. Yayın günü için geri sayım bitti. Kral Şakir: Dünyalar Karıştı vizyona girdi! Kral Şakir evreninde yeni bir maceraya hazır mısınız? Gelin detaylara geçelim…

Kral Şakir serisi "Dünyalar Karıştı" ile geri döndü!

Kral Şakir serisi “Dünyalar Karıştı” ile geri döndü!

Okulların ara tatil zamanıyla birlikte olarak vizyona giren “Kral Şakir: Dünyalar Karıştı” bugün (7 Kasım Cuma) itibarıyla sinemalarda.

Ara tatilde bi' sinema kaçamağı yapmadan olmazdı.

Ara tatilde bi’ sinema kaçamağı yapmadan olmazdı.

Varol Yaşaroğlu’nun yaratıcılığıyla hayata geçirilen film, Grafi2000 yapımı ve A90 Pictures dağıtımıyla gösterime girdi. Senaryoyu Haluk Can Dizdaroğlu kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Haluk Can Dizdaroğlu ile Berk Tokay oturuyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
