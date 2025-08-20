onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Çocuğunuza Temizlik Alışkanlığı Kazandıracak 12 Eğlenceli Aktivite

etiket Çocuğunuza Temizlik Alışkanlığı Kazandıracak 12 Eğlenceli Aktivite

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
20.08.2025 - 11:31

Temizlik deyince suratını asan miniklere sesleniyoruz! 🧼 

Çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırmak bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor ama işin sırrı: oyuna çevirmek! Eğer Yine döktün mü oğlum?, Kızım o eller ne halde? gibi cümleler evinizde sık sık yankılanıyorsa, biraz yanlış yolda olabilirsiniz. Ama korkmayın, çözeceğiz. 

İşte minikleri sıkmadan, eğlendirerek temizlik alışkanlığı kazandırmanın yolları👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Köpük partisi: Lavaboda sabunla oyun zamanı! 🫧

Minikler suyla oynamaya bayılır! El yıkamayı eğlenceli hale getirmek için lavaboda sabunla köpük partisi yapabilirsiniz. Renkli sabunlar, hayvan şekilli sabunluklar el içinde köpükle yapılıp patlatılan minik baloncuklar ve beraber söylenen bir “el yıkama şarkısı”yla bu iş çocuklar için tam bir şölene dönüşebilir.

2. Süpürge dansı: ev süpürürken müzik açın! 🕺

Elektrikli süpürge çalıştırıldığında kaçan çocukları bu kez piste davet ediyoruz! Onlara minik bir süpürge verin, sevdiği bir şarkıyı açın, evde temizlik koreografisi yapın. Hem hareket ederler, hem de evi süpürmeye yardım ederler.

3. Oyuncaklara temizlik saati verin 🧸🪥

'Haydi bakalım, bugün oyuncaklarımızın banyo günü!' deyin. Bir kap su ve eski bir diş fırçası ile çocuk oyuncaklarını kendi başına temizlesin. Hem sorumluluk duygusu gelişir hem de el becerisi.

4. Minik temizlik kutusu hazırlayın 🎒

Onlara özel küçük bir temizlik çantası yapın: içinde minik bir sprey şişesi (suyla dolu), temizlik bezi ve eldiven olsun. Sorumluluk hissi yaratır ve her “temizlik saati” geldiğinde bu seti kullanmak onları motive eder.

5. Çorapla yer silme oyunu 🧦

Ayaklarına eski ama kaymayan çoraplar giydirin ve onları dans ettirin! Ahşap parkede ya da seramikte çorapla kayarak zemin silme oyununu başlatın. Hem eğlenirler hem yerleri silerler, siz de keyifle izlersiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Temizlik bilmeceleri veya görev kartları hazırlayın 🧠

'Ben kimim? Ellerimi yıkamazsan benden mikrop saçılır!' gibi bilmecelerle temizlik ürünlerini tanıtın. Veya küçük görev kartları hazırlayın: “Bugün aynayı sil”, “Odanı topla”, “Dişlerini fırçala” gibi… Oyunlaştırmak = ilgi çekmek.

7. Mikrop dedektifliği oyunu 🔍🦠

Çocuklara mikropların gözle görünmediğini ama ellerimizde, oyuncaklarda saklandığını anlatın. Temizlik yaparken 'mikrop dedektifi oldun!' diyerek onları harekete geçirin. Özellikle 4-8 yaş arası çocuklarda işe çok yarıyor!

8. Kendi sabununu/kolonyasını yapmasına izin verin 🧴

Basit sabun veya doğal kolonya yapımı gibi aktivitelerde çocuklara görev verin. Kendi yaptığı sabunu kullanmak istemeyen çocuk yok! Bu alışkanlık temizlik ürünlerine olan ilgisini de artırır.

9. Çizelgeyle takip edin, yıldız verin ⭐

Bir temizlik çizelgesi hazırlayın. Her el yıkamada, diş fırçalamada, çamaşır toplamada bir yıldız verin. 10 yıldız = küçük bir ödül (kitap, birlikte film gecesi, vs). Oyun gibi görünebilir ama aslında bir disiplin sistemi kuruyorsunuz.

10. Banyo temizliği = su savaşına dönüşebilir 💦

Banyo temizliğini çocukla birlikte yapmak isterseniz, fırçayı ona verin ve duvarları köpürtmesini isteyin. Siz camları silerken o da fırçayla su sıçratarak “oyun” oynayacak. Sonuç? Temiz banyo + mutlu çocuk.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. “Önce kirlet, sonra temizle” etkinlikleri 🖌️

Örneğin masa üstüne parmak boyasıyla resim yapmasına izin verin. Ardından birlikte temizleyin. Çocuklar süreci baştan sona deneyimleyince, temizlik yapmak daha anlamlı hale geliyor.

12. Mutfakta mini yardımcı 🥕

Sebze ayıklamak, kırıntıları silmek, mutfak tezgahını kurulamak gibi görevleri verin. Tabii bıçaksız ve güvenli bir şekilde! Kendi yemek hazırlığında sorumluluk alması, temizlik alışkanlığına da katkı sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın