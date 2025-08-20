Çocuğunuza Temizlik Alışkanlığı Kazandıracak 12 Eğlenceli Aktivite
Temizlik deyince suratını asan miniklere sesleniyoruz! 🧼
Çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırmak bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor ama işin sırrı: oyuna çevirmek! Eğer Yine döktün mü oğlum?, Kızım o eller ne halde? gibi cümleler evinizde sık sık yankılanıyorsa, biraz yanlış yolda olabilirsiniz. Ama korkmayın, çözeceğiz.
İşte minikleri sıkmadan, eğlendirerek temizlik alışkanlığı kazandırmanın yolları👇
1. Köpük partisi: Lavaboda sabunla oyun zamanı! 🫧
2. Süpürge dansı: ev süpürürken müzik açın! 🕺
3. Oyuncaklara temizlik saati verin 🧸🪥
4. Minik temizlik kutusu hazırlayın 🎒
5. Çorapla yer silme oyunu 🧦
6. Temizlik bilmeceleri veya görev kartları hazırlayın 🧠
7. Mikrop dedektifliği oyunu 🔍🦠
8. Kendi sabununu/kolonyasını yapmasına izin verin 🧴
9. Çizelgeyle takip edin, yıldız verin ⭐
10. Banyo temizliği = su savaşına dönüşebilir 💦
11. “Önce kirlet, sonra temizle” etkinlikleri 🖌️
12. Mutfakta mini yardımcı 🥕
