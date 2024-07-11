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Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Sonrası Tesettüre Girerek Aile Ziyaretine Gittiğini Söyleyen Trans Kadın Tepki Çekti

Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Sonrası Tesettüre Girerek Aile Ziyaretine Gittiğini Söyleyen Trans Kadın Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 20:24 Son Güncelleme: 11.07.2024 - 20:30

Geçtiğimiz günlerde cinsiyet uyumlama ameliyatı olduğunu dile getiren bir trans kadın, 'Bayramda akrabalarımın eline öpmeye gidiyorum' diyerek tartışma yarattı. Akabinde videoda türbana girdiği görülen trans kadın tepkilere neden oldu!

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Kaynak: Sahra Ateş

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Geçtiğimiz günlerde cinsiyet uyumlama ameliyatı olduğunu dile getiren bir trans kadın, 'Bayramda akrabalarımın eline öpmeye gidiyorum' diyerek tartışma yarattı.

Geçtiğimiz günlerde cinsiyet uyumlama ameliyatı olduğunu dile getiren bir trans kadın, 'Bayramda akrabalarımın eline öpmeye gidiyorum' diyerek tartışma yarattı.

Sosyal medya adeta ikiye bölündü, herkes birbirinden farklı yorumlar yaptı!

Sosyal medya adeta ikiye bölündü, herkes birbirinden farklı yorumlar yaptı!

İsterseniz yorumlara geçmeden önce o videoyu birlikte izleyelim...

Şimdi de kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Şimdi de kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

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