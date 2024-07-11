Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Sonrası Tesettüre Girerek Aile Ziyaretine Gittiğini Söyleyen Trans Kadın Tepki Çekti

Geçtiğimiz günlerde cinsiyet uyumlama ameliyatı olduğunu dile getiren bir trans kadın, 'Bayramda akrabalarımın eline öpmeye gidiyorum' diyerek tartışma yarattı. Akabinde videoda türbana girdiği görülen trans kadın tepkilere neden oldu!

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