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Cildimizdeki Deriler Sürekli Yenileniyorsa Dövmeler Nasıl Oluyor da Silinmiyor?

Cildimizdeki Deriler Sürekli Yenileniyorsa Dövmeler Nasıl Oluyor da Silinmiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 19:52

Kimi zaman pişmanlık, kimi zaman sanat eseri olarak taşıdığımız dövmeler, cildin sürekli kendini yenilemesine rağmen neden silinmiyor? İşte bu kalıcılık, cildimizin katmanları ve bağışıklık sistemimizin harika bir iş birliği sayesinde mümkün oluyor. İyi de nasıl? Gelin bilimsel açıdan inceleyelim. Sizi şöyle aşağıya alalım 👇🏻

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Cildimiz, vücudumuzu dış dünyadan koruyan 7 katmanlı bir zırh gibi çalışıyor. Ancak dövmelerin sırrını çözmek için sadece iki katmanı anlamamız yeterli: epidermis (üst katman) ve dermis (alt katman).

Cildimiz, vücudumuzu dış dünyadan koruyan 7 katmanlı bir zırh gibi çalışıyor. Ancak dövmelerin sırrını çözmek için sadece iki katmanı anlamamız yeterli: epidermis (üst katman) ve dermis (alt katman).

Epidermis: Bu, cildimizin üst yüzeyidir ve her 2-4 haftada bir dökülerek yenilenir. Yani, dövme burada yer alsaydı, bir süre sonra tamamen silinirdi.

Epidermis: Bu, cildimizin üst yüzeyidir ve her 2-4 haftada bir dökülerek yenilenir. Yani, dövme burada yer alsaydı, bir süre sonra tamamen silinirdi.

Dermis: İşte dövmelerin 'ev' olarak seçtiği yer burası! Bu katman, bağ dokuları, yağ bezleri, kan damarları ve bağışıklık sistemi hücreleriyle doludur.

Dövme iğneleri, dakikada yaklaşık 100 kez cildinizi delerek mürekkebi doğrudan dermise bırakır. Ancak bu noktada devreye bağışıklık sistemimiz girer.

Dövme, aslında vücudumuza yapılan kasıtlı bir travmadır ve vücudumuz bu yabancı maddeyi "saldırgan" olarak algılar.

Dövme mürekkebi, dermisteki özel bağışıklık hücreleri olan makrofajlar tarafından yutulur. Ancak mürekkep parçacıkları o kadar büyük ki bu hücreler mürekkebi tamamen yok edemez.

Dövme mürekkebi, dermisteki özel bağışıklık hücreleri olan makrofajlar tarafından yutulur. Ancak mürekkep parçacıkları o kadar büyük ki bu hücreler mürekkebi tamamen yok edemez.
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Makrofaj hücreleri ölümsüz değildir ancak işler burada daha ilginç hale gelir. Hücreler öldüğünde, mürekkep parçacıkları serbest kalır.

Makrofaj hücreleri ölümsüz değildir ancak işler burada daha ilginç hale gelir. Hücreler öldüğünde, mürekkep parçacıkları serbest kalır.

Bu noktada, çevredeki yeni makrofajlar devreye girer ve serbest kalan mürekkebi yeniden hapseder.

Bu bilimsel süreç sayesinde dövmeler neredeyse ebedi bir kimlik kazanır. Ancak teknoloji sayesinde, artık dövme sildirme işlemleri de mümkün.

Bu bilimsel süreç sayesinde dövmeler neredeyse ebedi bir kimlik kazanır. Ancak teknoloji sayesinde, artık dövme sildirme işlemleri de mümkün.

Lazer tedavileri, mürekkebi daha küçük parçalara ayırarak bağışıklık hücrelerinin onu yok etmesini sağlar.

Lazer tedavileri, mürekkebi daha küçük parçalara ayırarak bağışıklık hücrelerinin onu yok etmesini sağlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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