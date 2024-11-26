Cildimizdeki Deriler Sürekli Yenileniyorsa Dövmeler Nasıl Oluyor da Silinmiyor?

Kimi zaman pişmanlık, kimi zaman sanat eseri olarak taşıdığımız dövmeler, cildin sürekli kendini yenilemesine rağmen neden silinmiyor? İşte bu kalıcılık, cildimizin katmanları ve bağışıklık sistemimizin harika bir iş birliği sayesinde mümkün oluyor. İyi de nasıl? Gelin bilimsel açıdan inceleyelim. Sizi şöyle aşağıya alalım 👇🏻

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