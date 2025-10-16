onedio
Cem Gölbaşı Kimdir? GFB Lideri Cem Gölbaşı Neden Tutuklandı?

Cem Gölbaşı Kimdir? GFB Lideri Cem Gölbaşı Neden Tutuklandı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 17:37

Fenerbahçe’nin taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler’in (GFB) lideri Cem Gölbaşı hakkında verilen hapis cezası kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tribünlerdeki etkisiyle tanınan Gölbaşı, aynı zamanda taraftar camiasının en bilinen isimlerinden biri. 

Peki Cem Gölbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden tutuklandı? İşte GFB lideri Cem Gölbaşı hakkında merak edilen tüm bilgiler.

Cem Gölbaşı Kimdir?

Cem Gölbaşı Kimdir?

Cem Gölbaşı, Fenerbahçe’nin köklü taraftar topluluğu Genç Fenerbahçeliler’in (GFB) lideri olarak tanınan bir isimdir. İstanbul’da yaşadığı bilinen Gölbaşı, yıllardır Fenerbahçe tribünlerinde aktif bir figürdür. GFB’nin kurucusu Sefa Kalya’nın vefatının ardından grubun liderliğini devralmış ve tribün organizasyonlarının başında yer almıştır.

Cem Gölbaşı Kaç Yaşında?

Gölbaşının yaşı bilinmemektedir.

Cem Gölbaşı Nereli?

Cem Gölbaşı’nın nereli olduğuna dair net bir bilgi bulunmasa da İstanbul doğumlu olduğu ve yaşamını burada sürdürdüğü bilinmektedir.

Cem Gölbaşı Neden Tutuklandı?

Cem Gölbaşı Neden Tutuklandı?

Cem Gölbaşı, 4 Kasım 2024’te yaşanan bir olay sonrası “yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma” suçlarından yargılandı. İddialara göre, kendisiyle alay eden bir sosyal medya paylaşımı sonrası B.İ. isimli kişiyi alıkoyarak peruk taktırıp özür diletti ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Gölbaşı’nı toplamda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı da getirildi. Gölbaşı mahkemede, olayın yanlış anlaşılma sonucu yaşandığını ve mağdurun kendi isteğiyle hareket ettiğini savundu.

Mahkeme kararı henüz kesinleşmiş değil.

