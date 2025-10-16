Cem Gölbaşı Kimdir? GFB Lideri Cem Gölbaşı Neden Tutuklandı?

Cem Gölbaşı, 4 Kasım 2024’te yaşanan bir olay sonrası “yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma” suçlarından yargılandı. İddialara göre, kendisiyle alay eden bir sosyal medya paylaşımı sonrası B.İ. isimli kişiyi alıkoyarak peruk taktırıp özür diletti ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Gölbaşı’nı toplamda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı da getirildi. Gölbaşı mahkemede, olayın yanlış anlaşılma sonucu yaşandığını ve mağdurun kendi isteğiyle hareket ettiğini savundu.

Mahkeme kararı henüz kesinleşmiş değil.