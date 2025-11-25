Çarpıcı Sonuçlar: Konda Araştırma'dan "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet: Algı ve Tutum Değişimleri" Raporu
Konda Araştırma, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet: Algı ve Tutum Değişimleri Raporu'nu yayımladı. Raporun araştırma verileri, Borusan Holding için üretildi. Araştırmanın Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve şiddete bakışa dair algı ve pratikleri ölçmek üzere tasarlandığı belirtiliyor.
Gelin, çarpıcı gerçekleri biraz daha yakından bakalım.
Konda Araştırma'dan Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet: Algı ve Tutum Değişimleri Raporu
Kadınların yüzde 26'sı hayatlarının bir döneminde fiziksel şiddete, yüzde 13'ü cinsel şiddete maruz kalıyor.
Şiddet, sadece evlerimizde, sokaklarda değil. İş yerlerimizde, sosyal medyamızda, hatta banka hesaplarımızda.
