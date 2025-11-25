Çarpıcı Sonuçlar: Konda Araştırma'dan "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet: Algı ve Tutum Değişimleri" Raporu

25 Kasım, tüm dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günüdür. Bundan tam 26 yıl önce ilan edilen bu gün, günümüzde ise gerek iş ve yaşam koşullarının zorlaşması, gerek ekonomik ve dijital şiddetin de hayatımıza girmesiyle daha çok önem arz ediyor.

Konda Araştırma, raporun araştırma verilerini Borusan Holding için

üretti ve araştırma sonuçlarında çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıktı. Araştırma, Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve şiddete bakışa dair algı ve pratikleri ölçmek üzere tasarlandı ve 28 ilde, 3-4 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. 18 yaş ve üzeri nüfusu temsil eden 2452 kişi ile hanelerde yüz yüze görüşüldü.

Raporun 'yönetici özeti' kısmından göze çarpan ilk veriler şu şekilde;