Canın Şu An Ne Çekiyor? Bilinçaltın Söylüyor!

Bir özlem var içinde, belki de biraz yalnızlık. Kendini koruma altına almışsın, belki de biraz zırhını sıkıca sarmışsın. Ancak, bir yanın, belki de en içten gelen yanın, sıcak bir yuvanın rahatlığını, huzurunu arıyor. Bilinçaltın, seni tanıdık, güvenli limanlara, eski, rahatlatıcı tatlara geri çekiyor. Çünkü şu anda en çok ihtiyaç duyduğun şey, güvende hissetmek, belki de biraz da kendini şımartmak. İşte tam da bu noktada, sıcacık tereyağı kokan, yoğurtla buluşmuş bir tabak mantı devreye giriyor. Bu lezzetli Türk yemeği, sadece karın doyurmaz, aynı zamanda seni geçmişe, belki de en huzurlu ve mutlu olduğun anlara götürür. Belki de çocukluğunun mutfağına, annenin ya da büyükannenin ellerinden çıkan o eşsiz mantılara... Bugün kendin için bir tabak mantı yap, belki de biraz da kendini şımart. Çünkü her bir lokmasında, biraz 'iyi gelme' hissi var. Her biri, seni biraz daha huzura, biraz daha rahatlığa götürür. Ve belki de en önemlisi, her bir lokma, seni biraz daha kendine getirir, biraz daha sen olmanı sağlar.