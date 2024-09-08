Çalışanların İhtiyaçlar Hiyerarşisi: Bir Şirkette Çalışanlar Nasıl Kendini Oraya Ait Hisseder?
Çalışanların İhtiyaçlar Hiyerarşisi: Bir Şirkette Çalışanlar Nasıl Kendini Oraya Ait Hisseder?
Çalışma motivasyonu ve şirket bağlılığı, iş yeri atmosferiyle doğrudan ilişkilidir. Fakat bu bağlılığı güçlendirmek için temel ihtiyaçlardan başlamak üzere bir dizi güncelleme yapmak gerekir. Amerikalı psikolog Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'ne göre; bu bağlılık fizyolojik, sosyal ve benlik saygısı ihtiyaçlarının karşılanması ile sağlanır.
Gelin, şimdi bu teorinin yapı taşlarını inceleyelim ve çalışan bağlılığı oluşturma yollarını öğrenelim.
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Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, insan psikolojisini baz alan bir motivasyon teorisidir.
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Maslow'un tüm insanlarda ortak kabul ettiği 5 ihtiyaç kategorisi vardır.
Marlow'un bahsettiği temel gereksinimler üstten alta hiyerarşiye sahiptir.
İhtiyaç Hiyerarşisi şirketlere uygulanırken Maslow'un belirttiği sıralamayı izler.
Teorinin ikinci basamağı olan güvenlik gereksinimi iş hayatında da oldukça önemlidir.
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