C2 Seviye Osmanlı Tarihi Genel Kültür Testinde Full Çekmek Çok Zor!
Osmanlı tarihine güveniyor musun? Padişahların taht kavgalarından, ıslahat hareketlerine, en kritik savaşlardan siyasi entrikalara kadar her şey aklında mı? O zaman seni zorlu bir bilgi testine davet ediyoruz! Bu test, basit bilgilerden çok öte detaylara hakim olan, yılları karıştırmayan ve olayları doğru bağlamda anlayabilenlerin başarıyla geçebileceği bir seviye: C2. Yani bilgiye doyacağın, ama aynı zamanda ter dökeceğin bir meydan okuma!
1. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u ne zaman fethetmiştir?
2. Hangisi II. Abdülhamit dönemi gelişmelerinden değildir?
3. Osmanlı döneminde, el bombası üretilen fabrikalara ne ad verilirdi?
4. Varna Savaşı'nı ve üç gün süren II. Kosova Muharebesi'ni yöneten padişah kimdir?
5. Hangi padişahın lakabı "Velli"dir?
6. Sultan Abdülaziz'in özellikle ilgilendiği spor hangisidir?
7. Sonucunda III. Selim tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa geçirildiği isyan hangisidir?
8. Osmanlı İmparatorluğu tarafından iki defa kuşatılmış avrupa başkenti hangisidir?
9. Osmanlı tarihindeki hangi gelişme şehzadeler arasında yaşanan taht kavgasını içerir?
10. "Metre" hangi padişah zamanında ölçü birimi olarak kabul edilmiştir?
11. Osmanlı padişahlarından Sultan I. Murat'ın ünvanı nedir?
12. Tarihte toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi hangisidir?
13. 1877-1878 yılları arasında yapılan Osmanlı-Rus Savaşı tarihte hangi isimle anılır?
14. "On para" değerinde bakır paranın adı nedir?
15. Osmanlı Devleti'ne "Ekber ve Erşed" sistemini getiren padişah kimdir?
