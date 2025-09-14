Burnuna Dokunulmasından Hoşlanmıyor, Dövmelerinden Pişman: Kim Bu Şarkıcı?
Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?
Hazır ol, başlıyoruz! 🎤
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ünlü şarkıcı ilk kez 5 yaşında sahneye çıkmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Voleybol oynamayı ve sörf yapmayı çok sevmekte.
3. En sevdiği ülke Kenya'dır.
4. Bileğinde "Güçlü Kal" dövmesi var.
5. Kedilere, köpeklere ve çam ağaçlarına alerjisi var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Şakaları sevdiğini itiraf ediyor.
7. Çok fazla dövme yaptırdığı için pişman ama bunu yapmaya devam ediyor.
8. Burnuna dokunulmasından hiç hoşlanmıyor ve bir anda bambaşka biri oluyor.
9. Vücudunda yaklaşık 20 tane dövmesi vardır.
10. Son olarak, gitar ve piyano çalmayı çok sevmektedir. Kim bu şarkıcı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın