onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Burnuna Dokunulmasından Hoşlanmıyor, Dövmelerinden Pişman: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Burnuna Dokunulmasından Hoşlanmıyor, Dövmelerinden Pişman: Kim Bu Şarkıcı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.09.2025 - 17:03

Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?

Hazır ol, başlıyoruz! 🎤

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ünlü şarkıcı ilk kez 5 yaşında sahneye çıkmıştır.

2. Voleybol oynamayı ve sörf yapmayı çok sevmekte.

3. En sevdiği ülke Kenya'dır.

3. En sevdiği ülke Kenya'dır.

4. Bileğinde "Güçlü Kal" dövmesi var.

4. Bileğinde "Güçlü Kal" dövmesi var.

5. Kedilere, köpeklere ve çam ağaçlarına alerjisi var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şakaları sevdiğini itiraf ediyor.

7. Çok fazla dövme yaptırdığı için pişman ama bunu yapmaya devam ediyor.

8. Burnuna dokunulmasından hiç hoşlanmıyor ve bir anda bambaşka biri oluyor.

9. Vücudunda yaklaşık 20 tane dövmesi vardır.

10. Son olarak, gitar ve piyano çalmayı çok sevmektedir. Kim bu şarkıcı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın