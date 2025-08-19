Burçları A1 ve C2 Seviyesinde Yorumlayarak Hepimizi Aydınlatan Astrologlar
Astrolojiye ve burçlara meraklıysanız okuduğunuz yorumlara da az buçuk alışmışsınızdır. Örneğin Başak burcunun titiz olduğunu, Yengeç'in ailesine bağlı olduğunu, Aslan'ın doğuştan lider olduğunu bilirsiniz. Peki bu bilgilerinizi biraz daha ileri bir seviyeye taşımaya ne dersiniz?
C2 seviye goygoyu bu kez de astrolojiye sıçradı ve X'teki çeşitli astroloji hesapları burçlar hakkında enfes tespitlere imza attı!
Gelin, burçların C2 seviye yorumlarını okuyalım.
Ardından bu akım astrolojiye de sıçradı ve X'teki pek çok astroloji hesabı C2 seviye burç tespitlerini paylaştı.
Yay burcuyla devam edelim.
C2 seviye Başak burcu yorumu;
Teraziler çok uyumludur. Peki neden?
Bir Balık burcu gerçekten sizi mi seviyor?
Kovaları yakından tanımak için;
Aslan size mi değer veriyor, yoksa kendisine mi?
Oğlaklarla devam edelim.
Kıskandırmanın işe yaramadığı tek burç: Akrep
Koç burcu olanlar bu yoruma katılıyor mu?
Boğa burcu yorumu da farklı bir astroloji hesabından geliyor;
Ve son olarak İkizler!
