article/comments
Burçları A1 ve C2 Seviyesinde Yorumlayarak Hepimizi Aydınlatan Astrologlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
19.08.2025 - 10:09

Astrolojiye ve burçlara meraklıysanız okuduğunuz yorumlara da az buçuk alışmışsınızdır. Örneğin Başak burcunun titiz olduğunu, Yengeç'in ailesine bağlı olduğunu, Aslan'ın doğuştan lider olduğunu bilirsiniz. Peki bu bilgilerinizi biraz daha ileri bir seviyeye taşımaya ne dersiniz? 

C2 seviye goygoyu bu kez de astrolojiye sıçradı ve X'teki çeşitli astroloji hesapları burçlar hakkında enfes tespitlere imza attı! 

Gelin, burçların C2 seviye yorumlarını okuyalım.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "C2 seviye" akımı başladı. Öncelikle bu akımı kaçıranları böyle alalım;

Ardından bu akım astrolojiye de sıçradı ve X'teki pek çok astroloji hesabı C2 seviye burç tespitlerini paylaştı.

'A1 Astroloji: Yengeçler sadece sizi sevdiği için size çok şey yapar, kendinden verir.

C2 Astroloji: Yengeçler ilişkideki yerini korumak için her şeyini verir. İlişkiyi olurda bitirmek isterseniz 'bak ben senin için bunları yaptım' demek için, ilişkinin devamlılığını garanti altına alabilmek için bu tür davranışlarda bulunurlar.'

Yay burcuyla devam edelim.

'A1 Astroloji: Yay burçları çok iyimserdir, pozitiftir, polyannadır, nabza göre şerbet verir, herkesle anlaşır.

C2 Astroloji: Yay ile iyiysen ondan iyisi yok ama zıtlaşırsan tersi gerçekten pistir. İdeolojisine yatkın olan insanı savunur öyle her görüşe açık felan değildir. Seni yargılamıyomuş gibi görünür meraklıdır ve her şeyi kontrol etme isteği vardır. Nabza göre şerbet vererek her şeyini öğrenir. Aşırı ama aşırı kontrolcüdür.'

C2 seviye Başak burcu yorumu;

Teraziler çok uyumludur. Peki neden?

'A1 Astroloji: Teraziler çok uyumludur, herkese boyun eğer, kolay manipüle edilir, hiç kavga edemez.

C2 Astroloji: Teraziler kavga çıkmasın diye uyumlu olmaya çalışır çünkü çıkarsa ağzından çıkanı kulağı duymayacağını bilir. Kendine haksızlık edildiğine karar vermişse geri dönüşü olmayacak şekilde bütün köprüleri yakar.'

Bir Balık burcu gerçekten sizi mi seviyor?

Kovaları yakından tanımak için;

Aslan size mi değer veriyor, yoksa kendisine mi?

Oğlaklarla devam edelim.

Kıskandırmanın işe yaramadığı tek burç: Akrep

'A1 Astroloji: Akrepler çok kıskançtır. Onu kıskandırırsam beni elde etmek için her şey yapar bana bağlanır.

C2 Astroloji: Akrepler kıskançtır ama onu en ufak şüpheye düşüren insana asla bakmaz. Asla peşinden koşmaz ve anında soğur. Kıskandırmak bir tek akreplerde asla işe yaramaz'

Koç burcu olanlar bu yoruma katılıyor mu?

Boğa burcu yorumu da farklı bir astroloji hesabından geliyor;

Ve son olarak İkizler!

Peki siz bu yorumlara katılıyor musunuz?

