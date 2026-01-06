onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 6 Ocak 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 6 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.01.2026 - 13:25

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 6 Ocak 2026 tarihinde indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın.

Bu içerik 06.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Banyosunda modern ve şık bir dokunuş isteyenler için sade ama iddialı bir set.

Amazon günün fırsatları kapsamında 550 TL fiyatıyla hızlı satan fırsatlar arasında yer alıyor. 

Linkini buraya bıraktım.

Ürünler kaliteli plastik materyalden yapılmış ve şık görünümlü.

Günlük kullanımda da antrenmanlarda da rahatlık arayanların favorisi.

Hafif yapısı ve Charged Cushioning tabanı sayesinde gün boyu konfor sunuyor. 

1.359 TL indirimli fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Evde espresso keyfini bir üst seviyeye taşımak isteyenlerin favorisi.

Yoğun aromalı, sert içim sevenler için ideal. 

%25 indirimle buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Dolabını yenilemek isteyenler için harika bir fırsat!

Basic parçalar, oversize kesimler ve günlük kombinlere uygun modeller 3 al 2 öde kampanyasıyla çok daha avantajlı!

Buradan ulaşabilirsiniz.

Hassas deriye sahip köpekler için özel formül.

Üstelik somonlu mama alımına 4 adet konserve mama hediye!

Linkini buraya bıraktım.

Doğal ve kaliteli zeytinyağı stoklamak isteyenler için çok avantajlı bir kampanya!

5 litre erken hasat zeytinyağı alana 2 litre erken hasat hediye.

Linki burada.

Günlük kombinlerin kurtarıcı parçası olacak bu hoodie şu an %50 indirimli!

Boxy fit, oversize kesim ve premium kumaş!

Linkini buraya bıraktım.

Eğitici ve sevilen kitaplar 2 al 1 öde kampanyasıyla sepette avantajlı fiyatlarla!

İş Bankası Kültür Yayınları Çocuk Kitapları 2 al 1 öde fırsatı burada.

Ev alışverişinde stok yapmayı sevenler için güzel bir kampanya!

Seçili temizlik ve deterjan ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatına buradan ulaşabilirsiniz.

English Home ürünlerinde tüm indirimli ürünlere ek olarak 800 TL’ye %20 indirim fırsatı👇

Ev tekstili ve dekorasyon alışverişi için bu fırsat kaçmaz!

Linkini buraya bıraktım.

Bakım ve makyaj ürünlerini yenilemek isteyenler bu kampanyayı kaçırmasın!

1200 TL’ye 300 TL indirim fırsatından yararlanmak için buradan ulaşabilirsiniz.

Kremi’de sepetleri dolduracak yeni yıl indirimi👇

2. ürüne %50 indirim, buna ek olarak 75 TL TY Plus indirimi mevcut. 

Uzun zamandır almayı düşündüğünüz lip balmı sepete eklemenin tam zamanı!

Linki burada.

