Bugün İndirimde Neler Var? 5 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Bugün İndirimde Neler Var? 5 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.02.2026 - 13:54

Şubat ayı tüm hızıyla devam ederken indirimler de hiç hız kesmiyor. Kişisel bakımdan mutfak şıklığına, çocuk kitaplarından Sevgililer Günü hazırlıklarına kadar radarımıza takılan yıldızları aşağıda sizin için özetledik.

Bu içerik 05.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt vadeden bu kablosuz yardımcı, 1.990 TL’ye düştü!

Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt vadeden bu kablosuz yardımcı, 1.990 TL'ye düştü!

Ekstra geniş başlığı ve LED ışığı sayesinde en ince tüyleri bile kaçırmadan, duşta veya kuru olarak konforla kullanabilirsiniz. Hassas bölge başlıklarıyla tepeden tırnağa tam bir bakım seti arayanlar için bu indirim kaçmaz.

Philips BRE700/05 Islak ve Kuru Epilatör

Hem retro hem de modern duruşuyla her kombine uyum sağlayan bu şık Puma, harika fiyatıyla dikkat çekiyor.

Hem retro hem de modern duruşuyla her kombine uyum sağlayan bu şık Puma, harika fiyatıyla dikkat çekiyor.

Frost-Puma White-Gum renk seçeneğiyle hem spor salonunda hem de sokak stilinde fark yaratmanı sağlayacak çok rahat bir model.  

Puma Club II Era Unisex Ayakkabı

11. nesil iPad'lerinize tam uyum sağlayan bu fonksiyonel kılıf, kısa süreliğine 455 TL!

11. nesil iPad'lerinize tam uyum sağlayan bu fonksiyonel kılıf, kısa süreliğine 455 TL!

Kalem bölmeli yapısı sayesinde Apple Pencil'ını kaybetme derdine son verirken, lacivert rengiyle cihazına asil bir görünüm katıyor. Hem darbelere karşı koruma sağlıyor hem de stant özelliğiyle video izlemeyi çok daha keyifli hale getiriyor.

iPad Pro/Air Uyumlu Kalem Bölmeli Kılıf (Lacivert)

Saçlarınızı şekillendirirken keratin koruması sayesinde yanmaların önüne geçen bu dijital ekranlı harika ürün, şu an indirimde!

Saçlarınızı şekillendirirken keratin koruması sayesinde yanmaların önüne geçen bu dijital ekranlı harika ürün, şu an indirimde!

Hem profesyonel sonuçlar almak hem de saç sağlığını korumak isteyenler için bu fiyat kaçmaz. Dijital ekranı sayesinde ısıyı tam istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz.

Remington S8540 Keratin Protect Saç Düzleştirici

Disney Pixar Arabalar hayranı 9 yaş ve üzeri çocuklar (ve tabii ki ruhu çocuk kalanlar) için 270 parçalık bu set efsane!

Disney Pixar Arabalar hayranı 9 yaş ve üzeri çocuklar (ve tabii ki ruhu çocuk kalanlar) için 270 parçalık bu set efsane!

Koleksiyonuna Şimşek McQueen’i eklemek isteyen hız tutkunları için stoklarla sınırlı bu fırsat tam bir yıldız.

1.599 TL. 

LEGO Speed Champions Şimşek McQueen (77255)

Mutfağın pratik kahramanı bej rengi şık tasarımıyla şimdi 1.749 TL’den 297 TL’ye düştü!

Mutfağın pratik kahramanı bej rengi şık tasarımıyla şimdi 1.749 TL'den 297 TL'ye düştü!

Salatalarını saniyeler içinde çıtır çıtır ve kuru hale getirerek mutfak işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Hem boyutu ideal hem de rengiyle her mutfağa çok yakışıyor.

Bella Maison Adapt Salata Kurutucu

Evinizin havasını küçük ve romantik bir dokunuşla hemen değiştirebilirsiniz.

Evinizin havasını küçük ve romantik bir dokunuşla hemen değiştirebilirsiniz.

'Aşk Galaksisi' serisi kırmızı kalpli punch nakışlı kılıf, %44 indirimli fiyatına ek olarak 4 AL 3 ÖDE fırsatıyla sunuluyor. Sevgililer Günü ruhunu evinize taşımak için bu el emeği görünümlü kılıfları kaçırmamalısınız. 

Cotton Cloth Sevgililer Günü Özel Kırlent

Güne zinde başlamak isteyenler için Fropie’nin yeni granolaları %40 indirimli fiyatlarla satışta.

Güne zinde başlamak isteyenler için Fropie'nin yeni granolaları %40 indirimli fiyatlarla satışta.

Katkısız ve doğal içerikleriyle hem kahvaltılarınız hem de yoğurt kaseleriniz bayram edecek. Farklı lezzetleri denemek için bu lansman indirimini mutlaka yakalayın!

Fropie Yeni Granola Ailesi

Kış akşamlarının vazgeçilmezi olan bu lacivert triko battaniye tam %60 indirimle listemizin başında.

Kış akşamlarının vazgeçilmezi olan bu lacivert triko battaniye tam %60 indirimle listemizin başında.

Yumuşacık dokusuyla koltuğuna şıklık katarken sizi sıcacık tutacak. Hem dekoratif hem de işlevsel bir parça arıyorsanız bu büyük indirimi değerlendirmelisiniz.

Green Black Triko Örgü TV Battaniyesi

Yumuşacık pazen dokusuyla kış aylarında hem şık hem de sıcacık hissetmek isteyenler için bu elbise harika bir tercih.

Yumuşacık pazen dokusuyla kış aylarında hem şık hem de sıcacık hissetmek isteyenler için bu elbise harika bir tercih.

Camel ve mavinin eşsiz uyumuyla tasarlanan bu slopet model, içine giyeceğiniz ince bir triko ile günlük stilinizin yıldızı olacak. 

Sepette onedio10 kodunu kullanarak indirimli fiyat üzerinden ekstra %10 daha kazanabilirsiniz! 

Yağmur Butik Slopet Pazen Elbise (Mavi-Camel)

Popüler bakım markası Kremi’de şubat ayına özel %45’e varan indirimlere ek olarak muhteşem bir 3 AL 2 ÖDE fırsatı başladı.

Popüler bakım markası Kremi'de şubat ayına özel %45'e varan indirimlere ek olarak muhteşem bir 3 AL 2 ÖDE fırsatı başladı.

Cilt bariyerini güçlendiren serumlardan nemlendiricilere kadar tüm rutininizi bu kampanya ile çok uyguna kurabilirsiniz. Stoklar hızlı bitiyor, sepete atarken elinizi çabuk tutun!

Kremi Bakım Ürünleri

Miniklerin kütüphanesini zenginleştirmek için en sevilen çocuk kitaplarında 3 AL 2 ÖDE kampanyası başladı.

Miniklerin kütüphanesini zenginleştirmek için en sevilen çocuk kitaplarında 3 AL 2 ÖDE kampanyası başladı.

Hem eğitici hem de eğlenceli klasikleri bir araya getirerek bir kitabı bedavaya getirebilirsiniz. Okuma saatlerini çok daha ekonomik ve keyifli hale getirmenin tam sırası!

En Çok Satan Bebek-Çocuk Kitapları

Şık tasarımlarıyla bilinen Los Ojos markasının Trendyol mağazasında seçili ürünlerde %50’ye varan büyük bir kampanya başladı.

Şık tasarımlarıyla bilinen Los Ojos markasının Trendyol mağazasında seçili ürünlerde %50'ye varan büyük bir kampanya başladı.

Sepette ek indirimleri de kontrol ederek gardırobuna modern bir dokunuş eklemek için harika bir fırsat.

Los Ojos Ürünlerinde Dev İndirim

