Bugün İndirimde Neler Var? 5 Şubat 2026 Günün Fırsatları
Şubat ayı tüm hızıyla devam ederken indirimler de hiç hız kesmiyor. Kişisel bakımdan mutfak şıklığına, çocuk kitaplarından Sevgililer Günü hazırlıklarına kadar radarımıza takılan yıldızları aşağıda sizin için özetledik.
Bu içerik 05.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt vadeden bu kablosuz yardımcı, 1.990 TL’ye düştü!
Hem retro hem de modern duruşuyla her kombine uyum sağlayan bu şık Puma, harika fiyatıyla dikkat çekiyor.
11. nesil iPad'lerinize tam uyum sağlayan bu fonksiyonel kılıf, kısa süreliğine 455 TL!
Saçlarınızı şekillendirirken keratin koruması sayesinde yanmaların önüne geçen bu dijital ekranlı harika ürün, şu an indirimde!
Disney Pixar Arabalar hayranı 9 yaş ve üzeri çocuklar (ve tabii ki ruhu çocuk kalanlar) için 270 parçalık bu set efsane!
Mutfağın pratik kahramanı bej rengi şık tasarımıyla şimdi 1.749 TL’den 297 TL’ye düştü!
Evinizin havasını küçük ve romantik bir dokunuşla hemen değiştirebilirsiniz.
Güne zinde başlamak isteyenler için Fropie’nin yeni granolaları %40 indirimli fiyatlarla satışta.
Kış akşamlarının vazgeçilmezi olan bu lacivert triko battaniye tam %60 indirimle listemizin başında.
Yumuşacık pazen dokusuyla kış aylarında hem şık hem de sıcacık hissetmek isteyenler için bu elbise harika bir tercih.
Popüler bakım markası Kremi’de şubat ayına özel %45’e varan indirimlere ek olarak muhteşem bir 3 AL 2 ÖDE fırsatı başladı.
Miniklerin kütüphanesini zenginleştirmek için en sevilen çocuk kitaplarında 3 AL 2 ÖDE kampanyası başladı.
Şık tasarımlarıyla bilinen Los Ojos markasının Trendyol mağazasında seçili ürünlerde %50’ye varan büyük bir kampanya başladı.
