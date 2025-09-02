onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 2 Eylül 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 2 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.09.2025 - 15:33

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 2 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 02.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları arasında öne çıkan Hawk Gaming Chair Future South Kumaş Oyuncu Koltuğu, %23 indirimde!

Stoklar tükenmeden bu fırsatı kaçırmayın.

Linki burada.

Daha önce elektrikli diş fırçası kullanmadıysanız indirimde kendinize alabileceğiniz en iyi şeylerden biri olacak!

Çok satanlarda 1. sırada yer alan Philips Sonicare DiamondClean 9000 Şarjlı Diş Fırçası, iyi fiyatıyla sizi bekliyor. 

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Yorumları okuyarak aldım. Gerçekten çok başarılı. Döner başlıklı diş fırçalarından bambaşka bir düzeyde iş yapıyor. On sene sonra bu geçişi yaptım. Tavsiye ediyorum.

Züber'in birbirinden lezzetli ürünlerini sevenlere müjde!

Züber'de %50'ye varan indirimler başladı. Siz de bu fırsattan yararlanmak isterseniz linkini buraya bıraktım.

Hareket tespit ve takibi yapabilen Tapo TP-Link C200, %13 indirime sahip.

784 TL indirimli fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Gece gündüz görüntü kalitesi ve anlık durum bildirimleri gayet iyi 2.yi sipariş verdim.

Evinizin ihtiyaçlarını market yerine internetten fiyat araştırması yaparak tamamlıyorsanız bu indirim size göre!

Selpak 32'li Tuvalet Kağıdı 279 TL indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

Rahatlığı ve ikonik tasarımıyla öne çıkan Adidas modeli şimdi özel fırsatla sizlerle.

Adidas ürünlerinde 200 TL üzeri sepette %30 net indirim fırsatı arasında, günlük şıklığınıza sportif bir dokunuş katacak Adidas VL Court Base linkini buraya bıraktım.

Yazın serin tutan keten kumaşıyla hem şık hem konforlu bu takımın fiyatı da harika!

Zarif ve modern bir görünüm isteyenler için linkini buraya bıraktım.

Saçlarınıza hak ettiği özeni gösteren o bakım kompleksi👇🏽

HC Care ürünlerinde %30'a varan indirim fırsatını da kaçırmayın.

Linkini buraya bıraktım.

Hayfene’de lezzet dolu alışverişe %20’ye varan indirim fırsatını söylemezsek olmaz.

Linkini buraya bıraktım.

Evcil dostlarınıza özel lezzet! %20 indirimle şimdi çok daha avantajlı.

Linki burada.

Cilt bakımında Kore dokunuşu, şimdi %40 indirimle!

Hafif dokusuyla yapışkanlık bırakmadan nemlendiriyor ve güçlü güneş koruması sağlıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Cildine ışıltı katmak isteyenler bu indirim sizin için!

Leke görünümünü azaltmaya yardımcı formülüyle cilt tonunu eşitleyen The Ceel Cilt Beyazlatıcı & Aydınlatıcı Bakım Kremi %40 indirimde!

Linki burada.

