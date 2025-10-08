Bu Ufak Değişiklikler Her İlişkiye İyi Geliyor: Edinmeniz Gereken Kolay Alışkanlıklar
Her ilişkide zaman zaman sorun olması çok normal. Fakat bazen, yaşanan sorunlar karşılıklı yapılan hatalardan kaynaklanabilir. Çoğu kişinin bilmediği şey ise bu yanlışların oldukça küçük değişikliklerle düzeltilebileceğidir. Eğer siz de ilişkinin gidişatını sorguluyor ve karşılıklı hatalardan şikayet ediyorsanız, belki de bu önerilere göz atmaya ihtiyacınız vardır.
Ama unutmayın, önerileri partnerinizle birlikte uyguladığınızda alacağınız olumlu etki de iki katına çıkar. Haliyle içeriği okuduktan sonra ona da göndermeyi unutmayın! 😉
1. Sabahları birbirinize "günaydın" diyin.
2. Daha sık teşekkür edin.
3. Kişisel alanlara saygı gösterin.
4. Onu dinlerken göz teması kurun.
5. Ona ufak notlar bırakın.
6. Birlikte gülebileceğiniz alanlar yaratın.
7. Sorunları sakin bir ses tonuyla konuşun.
8. Daha sık göz teması kurun.
9. Özür dilemekten çekinmeyin.
10. Birlikte hayal kurun.
11. Onun ilgi alanlarına ilgi duyun.
12. Daha sık fiziksel temas kurun.
