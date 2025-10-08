onedio
Bu Ufak Değişiklikler Her İlişkiye İyi Geliyor: Edinmeniz Gereken Kolay Alışkanlıklar

08.10.2025 - 23:49

Her ilişkide zaman zaman sorun olması çok normal. Fakat bazen, yaşanan sorunlar karşılıklı yapılan hatalardan kaynaklanabilir. Çoğu kişinin bilmediği şey ise bu yanlışların oldukça küçük değişikliklerle düzeltilebileceğidir. Eğer siz de ilişkinin gidişatını sorguluyor ve karşılıklı hatalardan şikayet ediyorsanız, belki de bu önerilere göz atmaya ihtiyacınız vardır. 

Ama unutmayın, önerileri partnerinizle birlikte uyguladığınızda alacağınız olumlu etki de iki katına çıkar. Haliyle içeriği okuduktan sonra ona da göndermeyi unutmayın! 😉

1. Sabahları birbirinize "günaydın" diyin.

Bazı sabahların aşı stresli ve telaşlı olduğu bir gerçek. Ama o kadar yoğunluk arasında ona ufak bir 'günaydın' mesajı atmanız veya aynı evdeyseniz sıcacık bir göz teması ve gülümseme bile ilişkideki birçok şeyi değiştirebilir. Sonuçta bir insanın güne güzel başlaması kadar motive edici ve mutluluk verici bir şey yoktur.

2. Daha sık teşekkür edin.

Birine sizin için yaptığı iyi bir şey için teşekkür etmek fazlasıyla anlamlıdır. Özellikle de söz konusu partneriniz veya eşiniz olduğunda, bu söz öbeği daha fazla anlam kazanır. Bu nedenle bazen olaylar ne kadar basit gibi görünse de ona yaptığı düşünceli bir davranıştan veya harcadığı emekten ötürü teşekkür etmeyi unutmayın.

3. Kişisel alanlara saygı gösterin.

Sağlıklı ilişkilerin altın anahtarı, partnerlerin kendi kişisel alanlarına sahip olmasıdır. Sürekli yan yana olmak ve her şeyi birlikte yapmak, bir yerden sonra enerji tüketici hale gelebilir. En kötüsü de ikinizin de bireysel olarak odaklanmak istediğiniz şeylerden vazgeçmesine yol açabilir. Bu sorunların ileride yaratacağı tartışmaları önlemek adına her ikinizin de bireysel gelişime odaklanması gerekir. Çünkü birlikte vakit geçirmek kadar tek başına kalıp kendinize zaman ayırmanız da ilişki için fazlasıyla besleyicidir.

4. Onu dinlerken göz teması kurun.

Günümüzde sosyal medya sağolsun, bir şeyler odaklanmak ne mümkün! Ama karşınızdaki kişi size bir şeyler anlatırken vaktinizi ona ayırdığınızdan emin olmak ister. Dolayısıyla hem ona odaklanmak hem de birbirinizi daha iyi anlamak adına, bu anlarda telefonu elinizden bırakıp sadece ona odaklanın. Çok şeyin değiştiğini kısa sürede fark edeceksiniz!

5. Ona ufak notlar bırakın.

İlişkilerde karşılıklı anlayışın ve heyecanın zamanla biraz ölmesinin ana sebeplerinden biri, bunun hatırlanmamasıdır. Bu durumu tersine çevirmek için sabah uyandığında veya işe, okula gittiğinde göreceği yerlere ufak notlar koymayı deneyin. Mesela aynaya asılan bir 'Seni seviyorum' kartı veya cüzdana koyulan bir 'Bugün çok güzelsin' notundan daha iyi ne olabilir ki?

6. Birlikte gülebileceğiniz alanlar yaratın.

Birlikte güldüğünüz bir insanla kötü bir ilişki yaşamanız mümkün değil. Çünkü aynı şeylere kahkaha atmak bağ kurmanın en kolay yolu. Her iki tarafı da mutlu eden bu küçük anları artırmaya bakın. Mesela birlikte komik kedi videoları izlemek, ortak espriler yapmak veya oyun oynamak ilişkiyi diri tutmak için deneyebileceklerinizden sadece birkaçı. Özetle gereksiz alınganlıkları bir kenara bırakıp birlikte eğlenmeye bakın!

7. Sorunları sakin bir ses tonuyla konuşun.

Sağlıklı bir ilişkide hiç sorun olmayacak diye bir şey yok. Önemli olan sorunları konuşma ve çözüme ulaştırma şekliniz. Zor konular bağırıp çağırarak anlatmak size bir şey kazandırmaktan ziyade ilişki sağlığını kötü etkiler. Ama zorluklar da hayatın bir parçasıdır ve elbette karşılıklı konuşulmalıdır. Sadece bunu yaparken ses tonunuzu dingin ve sakin tuttuğunuzdan emin olmanız gerekir.

8. Daha sık göz teması kurun.

Göz teması, duyguları aktarmanın en kolay yoludur. Kısacık ve samimi bir göz teması bile size kendinizi çok iyi hissettirebilir. Bu nedenle onunla göz teması kurmak için herhangi bir şey beklemenize gerek yok. Sadece gün içinde onun gözlerine daha çok bakımayı deneyin.

9. Özür dilemekten çekinmeyin.

Hataları kabul etmek bireysel olgunluğa işaret eder. Ayrıca ilişkiyi öteye taşımak adına çaba içinde olduğunuzu gösterir. Bu nedenle hatanın sizde olduğu durumlarda olayı kabullenerek özür dilemekte hiçbir sıkıntı yok. Gurur yapıp kırgınlıkları uzatmak yerine ondan özür dileyin. Onun özür dilediği durumlardaysa üste çıkmak yerine özrünü basitçe kabul edin.

10. Birlikte hayal kurun.

İki kişinin ortak gelecek inşa etmek adına birlikte hayal kurması kadar keyifli bir aktivite olmayabilir. Sizin elbette bireysel hayalleriniz olabilir. Aynı şey onun için de geçerlidir. Ama aynı hedefe ilerlediğinizi bilmek adına, örneğin tatilde veya birkaç yıl sonra başka bir eve taşındığınızda yapacaklarınızı hayal etmeyi deneyin. Bu birbirinizle daha derin bağ kurmanızı sağlar.

11. Onun ilgi alanlarına ilgi duyun.

Karşınızdaki kişiyle her zaman aynı ilgi alanlarına sahip olmak zorunda değilsiniz. Ama ilişki bazen biraz özverili olmanızı ve sırf o mutlu oluyor diye onunla bir şey yapmanızı ister. Dolayısıyla pek beğenmeseniz de onun sevdiği filmi bir daha izleyebilir ya da dinlemeseniz bile hayranı olduğu sanatçının konserine bilet alabilirsiniz. Emin olun, siz böyle yapınca o da sizin ilgi alanlarınız için benzer şekilde davranacaktır.

12. Daha sık fiziksel temas kurun.

Birbirine sarılmak ve fiziksel yakınlık göstermek, sevginin en güzel halidir. El ele tutuşmak veya omzuna yaslanmak gibi basit hareketler bile duygusal bağı güçlendirmeye yardımcı olur. Bu nedenle onunla daha çok fiziksel yakınlık kurmayı deneyin.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum.
