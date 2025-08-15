Bu Türkiye Coğrafyası Genel Kültür Testinde Başarılı Olabilecek misin?
Eşsiz doğal güzellikleri, tarihi bölgeleri ve coğrafi zenginlikleriyle Türkiye, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine! Peki, sen bu harika coğrafya hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Şimdi kendini test etme zamanı! Bu genel kültür testinde başarılı olabilecek misin? Haydi, sınayalım!
1. Sanayi bölgeleri söz konusu olduğunda hangi ifade doğrudur?
2. Göller yöresi sınırları içerisinde bulunmayan il hangisidir?
3. Ülkemizde en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır?
4. Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge hangisidir?
5. Hangisi Efes Antik Kenti'nde ziyaret edilebilecek eserlerden değildir?
6. UNESCO tarafından kültür mirası olarak kabul edilen, Anadolu coğrafyasındaki tek Dede Korkut mezarı hangi ilimizdedir?
7. Hangi ilimizin üç ayrı ülkeye sınırı vardır?
8. Hangi ülkenin Türkiye ile sınırı yoktur?
9. 2011 yılında "Sakin Şehir" listesine katılan ilk ve tek adamız hangisidir?
10. Türkiye'nin yüzey alanının yaklaşık yüzde kaçı Avrupa kıtasında yer alır?
11. Türkiye'de hangi yeryüzü oluşumuna rastlanmaz?
12. Dünyada doğal olarak sadece Şanlıurfa Halfeti ilçesinde yetişen çiçek hangisidir?
13. Mahalli rüzgarlarından hangisi ülkemizde güneyden eser?
14. Marmara Bölgesi'ndeki en yüksek dağ hangisidir?
