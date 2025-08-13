Sen Sevmeyi Unuttun mu?
Zamanla bazı duygular değişir, bazılarıysa derinlere gömülür... Sevmek, her zaman kolay değildir. Bazen kalbimiz yorgun düşer, bazen de artık hissetmediğimiz duyguların peşinden koşarız. Peki sen… Hala sevebiliyor musun, yoksa kalbini bir süreliğine kapattın mı?
Sevmeyi unuttun mu?
1. Aşık olmak sana artık yorucu ya da gereksiz geliyor mu?
2. Sevgi sözcükleri duymak ya da söylemek sana yapmacık geliyor mu?
3. Geçmişte yaşadığın bir kalp kırıklığı hala duygusal olarak seni etkiliyor mu?
4. Sevgi göstermek yerine duvar örmeyi daha güvenli buluyor musun?
5. Biri seni gerçekten sevdiğinde, ona inanmakta zorlanıyor musun?
6. Kendi duygularını bastırmakta artık ustalaştığını düşünüyor musun?
7. Kendini sevmekte bile bazen zorlandığını hissediyor musun?
8. Her ilişkinin bir gün biteceğini düşünüyor musun?
9. Uzun süredir birini görünce heyecan hissetmiyor musun?
10. Son olarak birine karşı yoğun duygular hissetmek seni korkutuyor mu?
Sen sevmeyi unutmuşsun!
Sen sevmeyi unutmamışsın!
