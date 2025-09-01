onedio
Bu Testin Sonunda Hailey Bieber'dan Sana Bir Bakım Önerisi Var!

etiket Bu Testin Sonunda Hailey Bieber’dan Sana Bir Bakım Önerisi Var!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
01.09.2025 - 10:48

Hailey Bieber dendiğinde akla parlak ve sağlıklı bir cilt geliyor! Bu cildin sırrını biz de merak ediyoruz açıkçası. Neyse ki Hailey Bieber bu sırları sadece kendine saklamıyor ve bizimle her fırsatta paylaşıyor. 

Ama her bakım önerisi herkese uymayabilir. Biz de bunun için testin sonunda sana Hailey Bieber'dan bir bakım önerisi söyleyeceğiz!

Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Söyle bakalım, cilt bakımın için günde kaç saat ayırıyorsun?

4. Cildinle barışık mısın?

5. Cilt tipini seçer misin?

6. Sence yağlı ciltlere de nemlendirici sürülmeli mi?

7. Cildinle ilgili kafana taktığın bir şey var mı?

8. Dolabında kaç cilt bakım ürünü var?

9. Son olarak şunu soralım: Hailey Bieber2ın cildini tek bir kelime ile özetler misin?

"Glazed Donut Skin" tüyosuna var mısın?

Hailey Bieber’ın en çok konuşulan önerisi bu: Cildini olabildiğince nemli tutmak. Onun sırrı yüzünü yıkadıktan sonra cildini tamamen kurutmamak ve serumunu hafif ıslak cilde sürmek. Böylece ürün cilt tarafından çok daha iyi emiliyor. Üstüne bariyer dostu yoğun bir nemlendirici ekliyor, bazen de ince bir yüz yağıyla parlamayı kilitliyor. Hailey buna “Glazed Donut Skin” adını veriyor çünkü asıl hedef cildin cam gibi ışıldaması. Cildini nemden mahrum bırakma ve biraz daha parlak görünmek için nemlendiriciyi son adımda dostun haline getir!

Hailey Bieber "Double Cleanse" diyor!

Hailey Bieber "Double Cleanse" diyor!

Hailey’nin güzellik rutininde asla es geçmediği şeylerden biri de çift aşamalı temizlik. Gün içinde biriken makyajı, güneş koruyucuyu ve kiri önce yağ bazlı bir temizleyiciyle çözüyor. Sonra da nazik bir jel ya da süt temizleyiciyle cildini tamamen arındırıyor. Bu yöntem cildi kurutmadan temiz tutuyor ve gözenekleri daha rahatlatıyor. Akşam rutinine ikinci bir adım eklemekten çekinme. Cildi tek hamlede temizlemek kolay geliyor ama Hailey’nin ısrarla vurguladığı gibi cilt bu ekstra ilgiyi çok seviyor!

Minimal makyaj tüyosunu öneriyoruz!

Minimal makyaj tüyosunu öneriyoruz!

Hailey’nin güzellik anlayışı makyaj konusunda da minimalist. Hailey, tek bir dudak kalemiyle sadece dudaklarını değil, aynı zamanda yanaklarını, burnunun kenarını ve saç çizgisini bile şekillendiriyor. Üzerine krem allık, temiz bir kaş jeli ve çok hafif bir aydınlatıcı eklediğinde yüzünde doğal ama dikkat çeken bir ifade yakalıyor. Makyaj çantanı biraz hafiflet. Az ürünle daha taze ve hiç uğraşmamış gibi görünen ama aslında gayet düşünülmüş bir görünüm elde edebilirsin.

Hailey sivilce bantlarına bayılıyor, sana da öneriyor!

Hailey sivilce bantlarına bayılıyor, sana da öneriyor!

Hailey, cildinde küçük sivilceler çıktığında panik yapmak yerine onları sakin bir şekilde tedavi ediyor. Reçeteli spot ürünler kullanıyor ama aynı zamanda eğlenceli sivilce bantlarına da bayılıyor. Özellikle yıldız şekilli bantlar onun favorilerinden biri, hem sevimli görünüyor hem de bölgeyi koruyor. Cildinde bir şey çıktığında hemen moralini bozma ve sakin davran. Nokta tedavisiyle destekle, üzerine bir nemlendirici sür ve gerekirse bantla kapat. Hailey’nin dediği gibi cilt biraz şımartılınca kendini toparlamayı biliyor.

