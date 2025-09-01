Bu Testin Sonunda Hailey Bieber’dan Sana Bir Bakım Önerisi Var!
Hailey Bieber dendiğinde akla parlak ve sağlıklı bir cilt geliyor! Bu cildin sırrını biz de merak ediyoruz açıkçası. Neyse ki Hailey Bieber bu sırları sadece kendine saklamıyor ve bizimle her fırsatta paylaşıyor.
Ama her bakım önerisi herkese uymayabilir. Biz de bunun için testin sonunda sana Hailey Bieber'dan bir bakım önerisi söyleyeceğiz!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Söyle bakalım, cilt bakımın için günde kaç saat ayırıyorsun?
4. Cildinle barışık mısın?
5. Cilt tipini seçer misin?
6. Sence yağlı ciltlere de nemlendirici sürülmeli mi?
7. Cildinle ilgili kafana taktığın bir şey var mı?
8. Dolabında kaç cilt bakım ürünü var?
9. Son olarak şunu soralım: Hailey Bieber2ın cildini tek bir kelime ile özetler misin?
"Glazed Donut Skin" tüyosuna var mısın?
Hailey Bieber "Double Cleanse" diyor!
Minimal makyaj tüyosunu öneriyoruz!
Hailey sivilce bantlarına bayılıyor, sana da öneriyor!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
