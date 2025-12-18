Bu Tanımlardan Hangisi Ekonomi ile İlgili?
Ekonomi kulağa karmaşık gelse de aslında günlük hayatımızın her anında karşımızda! Paranın hareketinden, piyasaların işleyişine kadar birçok kavram fark etmeden dilimize yerleşmiş durumda. Bu testte çeşitli tanımlar vereceğiz, sen de hangisinin ekonomiyle ilgili olduğunu tahmin edeceksin. Bakalım ekonomi bilgisi sende ne durumda? Hadi başlayalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇
2. Hangisi ekonomi ile ilgili bir terimdir?
3. Peki bu sorudaki ekonomik terimi bilebilecek misin?
4. Şimdi de bu soruya geçelim. 👇
5. Devam ediyoruz. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bunlardan hangisi ekonomiyle ilgili?
7. Devam edelim. 👇
8. Son olarak, bunlardan hangisi ekonomiyle ilgili?
Acilen bir ekonomi sözlüğü edinmen lazım!
Ekonomi bilgin gayet iyi durumda!
Ekonomi senden sorulur!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın