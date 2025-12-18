onedio
Bu Şarkıcıların Gerçek İsimlerini Tahmin Edebilecek misin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
18.12.2025 - 22:01

Neredeyse her gün dinlediğimiz, dinlemesek bile muhakkak kendisini duyduğumuz şarkıcıların gerçek isimleri aslında farklı. Birçoğu gerçek ismini kullanmayıp sahne ismini kullanıyor ve onları artık sahne isimleriyle tanıyoruz.

Bu şarkıcıların gerçek isimlerini biliyor musun?

1. "Minik Serçe" Sezen Aksu'nun nüfus cüzdanındaki gerçek adı ve soyadı nedir?

2. Müslüm Gürses'in gerçek soyadı hangisidir?

3. Lady Gaga'nın İtalyan kökenlerini de yansıtan gerçek adı nedir diye sorsak?

4. Mahsun Kırmızıgül'ün gerçek adı ve soyadını tahmin edebilir misin?

5. Kadırgalı ablamız Seda Sayan'ın gerçek ismini biliyor musun?

6. Peki ya Kibariye'nin gerçek adı nedir?

7. Alişan'ın gerçek ismi hakkında ne diyebilirsin?

8. Şarkıcı Doğuş hakkında ne biliyorsun?

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Kedi Topu

deniz baykal zihniyetliler isminden utanıyor 🤣