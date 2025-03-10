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Bu Hayatta En Çok Hangi Duygu ile Başa Çıkmakta Zorlanıyorsun?

etiket Bu Hayatta En Çok Hangi Duygu ile Başa Çıkmakta Zorlanıyorsun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 13:53

Herkesin hayatında başa çıkmakta zorlandığı duygular vardır. Kimi öfkeyle cebelleşir, kimi hayal kırıklığını içine atar.  Hüzün de mutluluk kadar doğal bir duygudur ve onu kabul ettiğimizde zorlayıcı duygularla başa çıkmamız kolaylaşabilir.

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma. 

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Stresli bir günün sonunda kendini nasıl buluyorsun?

Biri sana hiç beklemediğin bir eleştiri yaptığında nasıl tepki verirsin diye sorsak?

Biri benden bir şey rica ettiğinde aslında yapmak istemiyorsam…

En son ne zaman "Keşke böyle yapmasaydım..." dedin?

Bu ortamlardan birinin seni hemen sakinleştirebileceğini söylesek, hangisine gitmek isterdin?

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Sürprizleri sever misin?

Kendimi ifade etmekte zorlandığım bir an yaşadığımda...

Son sorudayız! Hiç öfke kontrol sorunu yaşadın mı?

Üzüntü.

Üzüntü seni bazen derinden etkiliyor ve günlerce içini sıkıştırabiliyor, değil mi? Her şeyin siyah beyaz olduğu zamanlarda kendini kaybolmuş gibi hissedebilirsin. Ama unutma, üzüntü geçici bir misafir gibi gelir ve seni güçlü kılar. Kendini kötü hissettiğinde, duygularını bastırmak yerine biraz zaman tanı. Üzüntüyle yüzleşmek, bazen kaybolmuş gibi hissetsek de aslında kendini bulmamıza yardımcı olabilir. Şu an zorlanıyorsun, ama sonunda daha güçlü çıkacaksın. Kendine nazik ol, bu da geçer.

Öfke.

Öfke, kontrol edilemez bir güç gibi hissedilebilir ve seni sıklıkla en kötü versiyonuna dönüştürebilir. Bir şey seni tetiklediğinde, hemen patlamak isteyebilirsin. Ama unutma, öfke sana sadece bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor. Ona kulak vermek, ama ona teslim olmamak önemli. Bir adım geri atıp, derin bir nefes almak bazen öfkenin gücünü kırmaya yetebilir. Senin öfken, aslında daha derin bir hayal kırıklığının ifadesi olabilir. Kendini sabırla keşfetmek, seni daha sağlıklı bir şekilde rahatlatacaktır.

Stres.

Stres her zaman seni yalnız bırakmaz; adeta omzuna yük biner ve bir türlü rahat edemezsin. Her şey yetişmesi gereken birer görev gibi görünürken, kendine zaman ayırmayı unutur, her şeyin mükemmel olmasını beklersin. Ama unutma, mükemmel olmak zorunda değilsin. Biraz gevşemek, bazen en verimli kararları almanı sağlar. Stresle başa çıkarken, nefes almak ve bir adım geri çekilmek seni yeniden dengeye getirebilir. Kendini fazla zorlamadan, yapabileceğin en iyisini yapmaya çalış. Bu süreçte, kendine ve bedenine daha fazla özen göster.

Endişe.

Endişe, neredeyse her an seni yakalayabilen bir yüktür. Gelecek hakkında ne olacağını bilememenin verdiği korku, seni hazırlıksız hissettirebilir. Endişe, çoğu zaman düşündüğünden çok daha fazlasına odaklanmanı sağlar ve seni gereksiz yere yorar. Fakat şunu unutmamalısın ki; ne kadar çok kontrol etmeye çalışsan da, her şey senin elinde değil. Bazen kabul etmek, rahatlatıcı olabilir. Endişelenmek yerine, o anı yaşamak seni hafifletebilir. Kendini zorlamadan, sadece bir adımda kal. Endişenin seni yönlendirmesine izin verme.

Yas sürecinde duygularımızı anlamlandırmak ve bununla başa çıkabilme yollarını keşfetmek için ‘Gençler Nasılız?’ mini dizisini hemen izle!

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Ma Belle
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