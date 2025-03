Bu Hayatta En Çok Hangi Duygu ile Başa Çıkmakta Zorlanıyorsun?

Stres her zaman seni yalnız bırakmaz; adeta omzuna yük biner ve bir türlü rahat edemezsin. Her şey yetişmesi gereken birer görev gibi görünürken, kendine zaman ayırmayı unutur, her şeyin mükemmel olmasını beklersin. Ama unutma, mükemmel olmak zorunda değilsin. Biraz gevşemek, bazen en verimli kararları almanı sağlar. Stresle başa çıkarken, nefes almak ve bir adım geri çekilmek seni yeniden dengeye getirebilir. Kendini fazla zorlamadan, yapabileceğin en iyisini yapmaya çalış. Bu süreçte, kendine ve bedenine daha fazla özen göster.