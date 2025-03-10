Bu Hayatta En Çok Hangi Duygu ile Başa Çıkmakta Zorlanıyorsun?

Herkesin hayatında başa çıkmakta zorlandığı duygular vardır. Kimi öfkeyle cebelleşir, kimi hayal kırıklığını içine atar. Hüzün de mutluluk kadar doğal bir duygudur ve onu kabul ettiğimizde zorlayıcı duygularla başa çıkmamız kolaylaşabilir.

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.