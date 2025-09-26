onedio
Bize Evini Anlat, Ruh Halini Tahmin Edelim!

Bize Evini Anlat, Ruh Halini Tahmin Edelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
26.09.2025 - 10:03

Her evin bir havası vardır, kabul edelim. Bu hava da ruh halini kesinlikle etkiliyordur! Evinin nasıl olduğunu söyleyerek ruh halini tahmin edeceğiz.

Dürüst ol, çünkü biz de dürüst olacağız!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Temel sorumuzdan başlıyoruz: Evin kaç oda ve salondan oluşuyor?

4. Devam edelim! Mutfağın ne kadar büyük?

5. Evin güneş görüyor mu?

6. Evin dekorasyonunda bunlardan hangisi önemli?

7. Evinin en sevdiğin köşesi neresi?

8. Evinde canını sıkan bir durum seçer misin?

9. Bunlardan hangisi evinde hayatını kolaylaştırıyor diye sorsak?

10. Hiç eve temizlik için yardımcı çağırdın mı?

11. Peki evinde balkon var mı?

12. Son sorudayız! Bu dört odadan hangisi evinden bir parça yansıtıyor?

Ruh haline bakılırsa biraz daralmış gibisin.

Küçük bir evin var ama bu seni sıkmıyor diyebiliriz ama daralıyorsun da bazen. Temizlik hızlı bitiyor, fazla eşya derdi yok ve her şey gözünün önünde. Böyle bir ortam insanın temposunu hafifletiyor desek abartmış olmayız. Fazla kalabalık istemiyorsun, hem kafanda hem de evinde daha basit bir düzen arıyorsun ama evin bazen sana dar geldiği için sen de daralıyorsun. Çok enerji harcamadan günü toparlamak seni daha huzurlu kılıyor. Ruh halin de şu an için biraz sakin gibi ama bazen de sıkışıyorsun... Fazla uğraşmadan hayatını yoluna koyma isteğiyle dolusun.

Ruh halin bir gidiyooor, bir geliyor...

Evinde iki farklı alanın olması aslında kafanda da iki farklı moda yer açıyor. Bir yanda çalışmaya, toparlanmaya uygun bir düzen; diğer yanda keyif yapmak için koltuğa yayılacağın bir köşe. Bu çift taraflı düzen ruhuna da yansımış. Şu aralar bir dengenin peşindesin. Hem işlerini aksatmak istemiyorsun hem de kendine boşluk bırakmaya çalışıyorsun. Kafanın içinde çalışmak-uyumak ikilemi dönüyor ama bu seni çok da yormuyor. Ruh halin biraz salınımlı diyebiliriz. Bir gün ciddi, bir gün keyifçi ama tam da bu haliyle gerçek seni yansıtıyor.

Ruh halin şu sıralar epey hareketli!

Evinin odaları çoğaldıkça hareketin de çoğalıyor. Bir gün bir köşeyi düzenliyorsun, ertesi gün başka bir yere geçiyorsun. Bu dinamizm ruh haline de geçmiş durumda. Şu sıralar biraz enerjik ama aynı zamanda dağınık hissediyorsun. Kafanda aynı anda bir sürü şey dönüyor ve tek bir şeye odaklanmak kolay olmuyor. Ama bu karmaşa seni aşağı çekmiyor, tam tersine canlı tutuyor. Modun “her şeyle biraz ilgilenirim, bir şekilde yolumu bulurum.” kıvamında. Yorulsan bile, kendini sürekli hareketin içinde buluyorsun.

Epey keyiflisin!

Büyük bir ev demek, daha çok alan demek. Sen de bu alanları düzenlemeye ve eşyaları düzgün yerleştirmeye özen gösteriyorsun. Dolaplar, çekmeceler, odaların ayrı ayrı işlevi… Hepsi senin kafana da bir rahatlık getiriyor. Şu sıralar ruh halin biraz daha oturmuş ve biraz daha sakin diyebiliriz. Plan yapmayı seviyorsun çünkü düzen görmek sana iyi geliyor. Dağınıklık sana huzursuzluk veriyor gibi, bu yüzden kontrol sende oldukça kafan da dinginleşiyor. Şimdiki modun daha çok yerleşik, biraz da “her şey yolunda gitsin” isteyen bir enerjiyle dolu.

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
