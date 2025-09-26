Bize Evini Anlat, Ruh Halini Tahmin Edelim!
Her evin bir havası vardır, kabul edelim. Bu hava da ruh halini kesinlikle etkiliyordur! Evinin nasıl olduğunu söyleyerek ruh halini tahmin edeceğiz.
Dürüst ol, çünkü biz de dürüst olacağız!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Temel sorumuzdan başlıyoruz: Evin kaç oda ve salondan oluşuyor?
4. Devam edelim! Mutfağın ne kadar büyük?
5. Evin güneş görüyor mu?
6. Evin dekorasyonunda bunlardan hangisi önemli?
7. Evinin en sevdiğin köşesi neresi?
8. Evinde canını sıkan bir durum seçer misin?
9. Bunlardan hangisi evinde hayatını kolaylaştırıyor diye sorsak?
10. Hiç eve temizlik için yardımcı çağırdın mı?
11. Peki evinde balkon var mı?
12. Son sorudayız! Bu dört odadan hangisi evinden bir parça yansıtıyor?
Ruh haline bakılırsa biraz daralmış gibisin.
Ruh halin bir gidiyooor, bir geliyor...
Ruh halin şu sıralar epey hareketli!
Epey keyiflisin!
